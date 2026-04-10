Угрожает ли азербайджанцам российский «национальный мессенджер»?

Как известно, вслед за блокировкой WhatsApp в России был ограничен доступ и к Telegram. В качестве альтернативы власти начали продвигать «национальный мессенджер» MAX, разработанный близкой к российскому правительству компанией и находящийся под непосредственным контролем Федеральной службы безопасности (ФСБ). Появление данного сервиса совпало с масштабной трансформацией российского сегмента интернета после начала полномасштабного вторжения России в Украину. За четыре года войны в РФ ограничили доступ к ряду зарубежных платформ, включая Instagram, Facebook, Telegram и WhatsApp. Российский интернет начал изолироваться от глобальной сети. Эксперты уже характеризуют сложившуюся систему как «цифровой ГУЛАГ».

В самой России политику информационной изоляции преподносят как стратегию «цифрового суверенитета» — концепцию, основанную на необходимости использования «отечественных» цифровых платформ. MAX стал обязательным приложением для предустановки на новых смартфонах, продаваемых в России. Более того, без него невозможно получить доступ к ряду электронных государственных услуг. IT-специалисты и эксперты по безопасности убеждены, что российские спецслужбы имеют полный доступ к звонкам, сообщениям и файлам, передаваемым через этот мессенджер, а также могут отслеживать любые действия пользователей. Россияне пытаются обходить блокировки с помощью VPN, в ответ на это власти ищут новые способы ограничения работы таких сервисов. Ограничения, введенные в России, затрагивают не только ее граждан, но и жителей других стран, которые вынуждены использовать MAX для связи с родственниками или партнерами в РФ. Компания VK еще в октябре прошлого года объявила, что мессенджер доступен не только в России, но и в нескольких странах СНГ, включая Азербайджан. В начале этого года было заявлено, что MAX работает более чем в 40 странах, а число его пользователей превысило 100 миллионов.

VK отмечает, что жителям стран СНГ при регистрации необходимо указать страну и ввести номер телефона. После получения проверочного кода нужно подтвердить его и дать согласие на синхронизацию контактов. Для общения с пользователями из СНГ номер собеседника должен быть предварительно добавлен в список контактов, иначе звонки и сообщения будут недоступны. Использование MAX для общения внутри Азербайджана выглядит как минимум нелогичным, поскольку в стране нет ограничений на другие мессенджеры. Однако для азербайджанцев, чьи родственники живут в России, MAX может оказаться единственным способом связи. Это создает риск того, что личные данные граждан Азербайджана окажутся в распоряжении российских спецслужб или станут объектом кибератак и интернет-мошенничества. Официальной статистики о том, сколько человек в Азербайджане установили MAX, нет, однако в репортаже центральноазиатской службы «Радио Свобода» отмечается, что жители северных регионов Казахстана активно используют мессенджер для поддержания связи с родными или деловыми партнерами в России.

67-летняя Наталья из Уральска, административного центра Западно-Казахстанской области, установила MAX в январе 2026 года. Приложение необходимо ей для общения с родственниками в РФ. По ее словам, они до последнего пользовались WhatsApp и Telegram, но когда эти мессенджеры практически перестали работать на территории России, живущая в Саратове сестра предложила перейти на MAX. Наталья утверждает, что «приложение работает хорошо»: они обмениваются сообщениями, созваниваются по видеосвязи, и никаких сбоев не наблюдается. Внук Натальи, который сейчас также живет в России, отказывается устанавливать MAX, считая его шпионской программой. Наталья признает, что это может быть правдой, но отмечает, что им, пенсионерам, от государства скрывать нечего: мол, пусть «прослушивают на здоровье». Политические темы они не обсуждают — только здоровье и детей. С внуком женщина общается через Telegram, который у него работает без проблем благодаря VPN. Пожилая сестра и другие родственники пользоваться средствами обхода блокировок не умеют, поэтому MAX для них — единственный вариант. Жители приграничных районов Казахстана, устанавливающие MAX, в основном утверждают, что далеки от политики и вряд ли представляют интерес для российских органов, контролирующих интернет-пространство. Так считает и Александр С. из Петропавловска (имя изменено по просьбе собеседника). Он владеет двумя грузовыми автомобилями и регулярно осуществляет перевозки между Казахстаном и Россией. Одним из грузовиков мужчина управляет сам. По его словам, когда в России начались блокировки WhatsApp и Telegram, многие заказчики сообщили, что переходят на MAX. Из-за перебоев со связью Александру тоже пришлось установить приложение, так как в сфере логистики необходимо оперативно решать рабочие вопросы.

Российский IT-эксперт Владимир Федоров, проживающий в Казахстане, отмечает, что, на первый взгляд, MAX не кажется опасным для иностранных пользователей, но ситуация не так проста. Он обращает внимание на то, что регистрация происходит по номеру телефона, через который можно легко получить доступ к персональным идентификаторам (ИИН). По его словам, аккаунты и номера могут стать уязвимыми для мошенников. Эксперт полагает, что по своим характеристикам национальный мессенджер напоминает агрессивное шпионское ПО. Основная проблема MAX в том, что он функционирует строго в рамках российского законодательства. Все персональные данные, указанные при регистрации, хранятся на серверах в России. По мнению Федорова, это небезопасно. В MAX отсутствует сквозное шифрование, а ключи хранятся централизованно на сервере, что позволяет ФСБ читать любую переписку. Если в Telegram спецслужбы могут получить доступ к сообщениям только при наличии доступа к конкретному устройству, то в случае с MAX сотруднику ФСБ достаточно отправить запрос в VK System, чтобы получить полный доступ к истории общения нужных пользователей.