Пакистан анонсировал переговоры США и Ирана 11 апреля

Переговоры США и Ирана начнутся в Исламабаде 11 апреля, сообщил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, передает Aja News.

«Завтра, в субботу, в Пакистане будет находиться делегация из США и Ирана, и мы сделаем все возможное, чтобы переговоры прошли успешно», — сказал Шариф.

До этого иранская сторона сообщала, что переговоры запланированы на 10 апреля. Президент США Дональд Трамп заявлял, что результаты переговоров иранской и американской делегаций будут известны через 24 часа. Со стороны США в контактах будут участвовать специальный посланник США на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф, а также зять Трампа — бизнесмен Джаред Кушнер.

Между тем данные Flightradar свидетельствуют, что два иранских рейса IRAN04 и IRAN05 направлялись в Пакистан. Пока не подтверждено, перевозят ли самолеты иранских переговорщиков, но номера рейсов обычно используются для самолетов, перевозящих правительственных чиновников.