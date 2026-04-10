Трамп был готов уволить шефа нацразведки, но передумал

Президент США Дональд Трамп рассматривал возможность увольнения директора Национальной разведки Соединенных Штатов Тулси Габбард после того, как был разочарован ее менее поддерживающей позицией по поводу войны с Ираном, пишет Axios.

Трамп провел закрытую встречу с Габбард, где высказал ей претензии по поводу лояльности и начал спрашивать советников, следует ли Габбард заменить.

Однако давний друг и советник Трампа Роджер Стоун вмешался после звонка президента и привел несколько аргументов в защиту Габбард. Он указал на ее лояльность, профессионализм на слушаниях, отсутствие желания уходить в отставку, и что ее увольнение могло привести к негативному освещению в прессе. Стоун также предупредил, что увольнение может сделать Габбард сильным соперником на праймериз Республиканской партии в 2028 году, особенно в Нью-Гэмпшире и Южной Каролине, где это ударит по вице-президенту Джей Ди Вэнсу. В итоге Трамп оставил Габбард на посту.