Мамедли срубил 30 деревьев ольхи. Его задержали

В Огузском районе возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки деревьев.

В региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел сообщили, что начато разбирательство в связи с вырубкой 30 деревьев ольхи на территории села Хачмазгышлаг, в результате природе был причинен материальный ущерб на сумму около 6 400 манатов.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого - 34-летнего Джасура Мамедли.

В Огузском районном отделе полиции возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК Азербайджана, расследование продолжается.