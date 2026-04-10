После напряженного разговора с Трампом Нетаньяху меняет подход

Со ссылкой на источники в США и Израиле, знакомые с ситуацией, CNN отметил, что разговор состоялся незадолго до того, как Израиль объявил о намерении инициировать прямые переговоры с Ливаном о прекращении огня.

Израильский источник сообщил CNN, что Нетаньяху пришел к пониманию того, что, если он не призовет к прямым переговорам с Ливаном, Трамп может просто объявить о прекращении огня.

Ранее на этой неделе Нетаньяху и Трамп разговаривали перед тем, как глава Белого дома объявил о двухнедельном прекращении огня с Ираном. В ходе того разговора Нетаньяху, как сообщается, призвал не включать Ливан в более широкие рамки. По данным CNN, днем позже Трамп потребовал от Нетаньяху сократить израильские удары по «Хезболле» в Ливане после сообщений ливанских органов здравоохранения о том, что в результате израильских атак погибли 303 человека.

Аппарат Нетаньяху опроверг сообщения о трениях, назвав утверждения о «напряженном» разговоре «фейковыми новостями» и охарактеризовав беседу как «дружескую».

Израильское радио KAN передает, что Биньямин Нетаньяху после разговора с Дональдом Трампом изменил политику нанесения ударов по Ливану. Отмечается, что теперь каждая атака в Бейруте требует специальных согласований, включая личное одобрение главы израильского правительства. По данным источника, официального объявления о прекращении огня не последовало. Однако интенсивность атак заметно снижена и поставлена под более жесткий политический контроль. Утверждается, что решение о пересмотре подхода к ударам было принято непосредственно после контакта двух лидеров.