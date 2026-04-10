USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Новый ультиматум Ирана. Трамп на все согласен
После напряженного разговора с Трампом Нетаньяху меняет подход

10 апреля 2026, 23:24 1809

Президент США Дональд Трамп 9 апреля провел «напряженный» телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщил в пятницу телеканал CNN.

Со ссылкой на источники в США и Израиле, знакомые с ситуацией, CNN отметил, что разговор состоялся незадолго до того, как Израиль объявил о намерении инициировать прямые переговоры с Ливаном о прекращении огня.

Израильский источник сообщил CNN, что Нетаньяху пришел к пониманию того, что, если он не призовет к прямым переговорам с Ливаном, Трамп может просто объявить о прекращении огня.

Ранее на этой неделе Нетаньяху и Трамп разговаривали перед тем, как глава Белого дома объявил о двухнедельном прекращении огня с Ираном. В ходе того разговора Нетаньяху, как сообщается, призвал не включать Ливан в более широкие рамки. По данным CNN, днем позже Трамп потребовал от Нетаньяху сократить израильские удары по «Хезболле» в Ливане после сообщений ливанских органов здравоохранения о том, что в результате израильских атак погибли 303 человека.

Аппарат Нетаньяху опроверг сообщения о трениях, назвав утверждения о «напряженном» разговоре «фейковыми новостями» и охарактеризовав беседу как «дружескую».

Израильское радио KAN передает, что Биньямин Нетаньяху после разговора с Дональдом Трампом изменил политику нанесения ударов по Ливану. Отмечается, что теперь каждая атака в Бейруте требует специальных согласований, включая личное одобрение главы израильского правительства. По данным источника, официального объявления о прекращении огня не последовало. Однако интенсивность атак заметно снижена и поставлена под более жесткий политический контроль. Утверждается, что решение о пересмотре подхода к ударам было принято непосредственно после контакта двух лидеров.

Азербайджанский дуэт завоевал путевку на Европейские игры-2027
Азербайджанский дуэт завоевал путевку на Европейские игры-2027
10 апреля 2026, 23:32 636
После напряженного разговора с Трампом Нетаньяху меняет подход
После напряженного разговора с Трампом Нетаньяху меняет подход
10 апреля 2026, 23:24 1810
Али Асадов собрал министров и спросил: кто мешает предпринимателям?
Али Асадов собрал министров и спросил: кто мешает предпринимателям? фото
10 апреля 2026, 17:56 5009
18 азербайджанцев уже прошли квалификацию на чемпионате Европы в Португалии
18 азербайджанцев уже прошли квалификацию на чемпионате Европы в Португалии обновлено 22:45
10 апреля 2026, 22:45 1750
Истребители, штурмовики, десантники: США перебрасывают войска ближе к Ирану
Истребители, штурмовики, десантники: США перебрасывают войска ближе к Ирану обновлено 00:38
00:38 4078
Угрозы и условия Ирана в канун переговоров: «палец на спусковом крючке» и разблокировка активов
Угрозы и условия Ирана в канун переговоров: «палец на спусковом крючке» и разблокировка активов видео; обновлено 19:09
10 апреля 2026, 19:09 4094
Сжечь иранцев в душегубках!
Сжечь иранцев в душегубках! судный день; все еще актуально
10 апреля 2026, 16:10 5771
Израиль расширяет операцию против «Хезболлы»: пять дивизий наносят удары
Израиль расширяет операцию против «Хезболлы»: пять дивизий наносят удары
10 апреля 2026, 20:31 1545
Полиция выяснила, кто устроил стрельбу у консульства Израиля в Стамбуле
Полиция выяснила, кто устроил стрельбу у консульства Израиля в Стамбуле
10 апреля 2026, 20:08 2783
В Баку поминки по Хаменеи
В Баку поминки по Хаменеи
10 апреля 2026, 19:54 4954
Визит Трампа в Израиль отменяется?
Визит Трампа в Израиль отменяется?
10 апреля 2026, 19:35 1738

ЭТО ВАЖНО

Азербайджанский дуэт завоевал путевку на Европейские игры-2027
Азербайджанский дуэт завоевал путевку на Европейские игры-2027
10 апреля 2026, 23:32 636
После напряженного разговора с Трампом Нетаньяху меняет подход
После напряженного разговора с Трампом Нетаньяху меняет подход
10 апреля 2026, 23:24 1810
Али Асадов собрал министров и спросил: кто мешает предпринимателям?
Али Асадов собрал министров и спросил: кто мешает предпринимателям? фото
10 апреля 2026, 17:56 5009
18 азербайджанцев уже прошли квалификацию на чемпионате Европы в Португалии
18 азербайджанцев уже прошли квалификацию на чемпионате Европы в Португалии обновлено 22:45
10 апреля 2026, 22:45 1750
Истребители, штурмовики, десантники: США перебрасывают войска ближе к Ирану
Истребители, штурмовики, десантники: США перебрасывают войска ближе к Ирану обновлено 00:38
00:38 4078
Угрозы и условия Ирана в канун переговоров: «палец на спусковом крючке» и разблокировка активов
Угрозы и условия Ирана в канун переговоров: «палец на спусковом крючке» и разблокировка активов видео; обновлено 19:09
10 апреля 2026, 19:09 4094
Сжечь иранцев в душегубках!
Сжечь иранцев в душегубках! судный день; все еще актуально
10 апреля 2026, 16:10 5771
Израиль расширяет операцию против «Хезболлы»: пять дивизий наносят удары
Израиль расширяет операцию против «Хезболлы»: пять дивизий наносят удары
10 апреля 2026, 20:31 1545
Полиция выяснила, кто устроил стрельбу у консульства Израиля в Стамбуле
Полиция выяснила, кто устроил стрельбу у консульства Израиля в Стамбуле
10 апреля 2026, 20:08 2783
В Баку поминки по Хаменеи
В Баку поминки по Хаменеи
10 апреля 2026, 19:54 4954
Визит Трампа в Израиль отменяется?
Визит Трампа в Израиль отменяется?
10 апреля 2026, 19:35 1738
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться