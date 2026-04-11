Коктейль Молотова для Сэма Альтмана

Неизвестный бросил бутылку с коктейлем Молотова в дом генерального директора OpenAI Сэма Альтмана в Сан-Франциско. Об этом со ссылкой на местную полицию пишет The Guardian.

Инцидент произошел в районе Рашен-Хилл. Подозреваемый задержан, однако его личность пока не раскрывается. По данным правоохранителей, он также ранее высказывал угрозы в адрес штаб-квартиры OpenAI.

Внутри компании сотрудникам направили уведомление о случившемся. В нем говорится, что неизвестный бросил зажигательное устройство в сторону дома Альтмана, однако оно упало рядом и быстро погасло. Пострадавших нет, ущерб оценивается как незначительный.

В ноябре прошлого года компания OpenAI временно закрывала свой офис в Сан-Франциско после получения угроз со стороны человека, связанного с группой активистов организации Stop AI, выступающих против развития искусственного интеллекта, пишет Wired. Сама организация отвергла причастность к инциденту, подчеркнув, что «глубоко привержена ненасилию».