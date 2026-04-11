Американские дипломаты подверглись атакам дронов

Как сообщает CNN, об этом рассказал в пятницу представитель Государственного департамента США.

Представитель не уточнил, какая именно группировка считается ответственной за нападение. Он лишь отметил, что «все сотрудники в безопасности и находятся на месте».

С начала войны США и Израиля против Ирана произошли десятки атак на американский персонал и объекты в Ираке со стороны проиранских группировок.

Однако инцидент в среду приобрел особое значение, так как произошел в первый полный день перемирия, о котором договорились США и Иран.

«Мы выразили решительное осуждение иракскому правительству, призвали провести полное расследование и привлечь виновных к ответственности», – заявил представитель Госдепа.

В среду посольство США в сообщении об угрозе безопасности отметило, что «иракские террористические группировки, связанные с Ираном, совершили несколько атак с использованием беспилотников вблизи Центра дипломатической поддержки и Международного аэропорта Багдада».

В четверг заместитель госсекретаря Кристофер Ландау вызвал посла Ирака в США Низара Хируллу, чтобы «выразить решительное осуждение правительством США чудовищных террористических атак, совершенных с территории Ирака против американского дипломатического персонала и объектов, включая засаду на американских дипломатов в Багдаде 8 апреля», говорится в сообщении Госдепартамента.