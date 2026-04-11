Новый ультиматум Ирана. Трамп на все согласен
Новость дня
Американские дипломаты подверглись атакам дронов

00:25 453

В минувшую среду сотрудники посольства США в Багдаде «подверглись многочисленным атакам беспилотников иракской террористической группировки вблизи международного аэропорта Багдада».

Как сообщает CNN, об этом рассказал в пятницу представитель Государственного департамента США.

Представитель не уточнил, какая именно группировка считается ответственной за нападение. Он лишь отметил, что «все сотрудники в безопасности и находятся на месте».

С начала войны США и Израиля против Ирана произошли десятки атак на американский персонал и объекты в Ираке со стороны проиранских группировок.

Однако инцидент в среду приобрел особое значение, так как произошел в первый полный день перемирия, о котором договорились США и Иран.

«Мы выразили решительное осуждение иракскому правительству, призвали провести полное расследование и привлечь виновных к ответственности», – заявил представитель Госдепа.

В среду посольство США в сообщении об угрозе безопасности отметило, что «иракские террористические группировки, связанные с Ираном, совершили несколько атак с использованием беспилотников вблизи Центра дипломатической поддержки и Международного аэропорта Багдада».

В четверг заместитель госсекретаря Кристофер Ландау вызвал посла Ирака в США Низара Хируллу, чтобы «выразить решительное осуждение правительством США чудовищных террористических атак, совершенных с территории Ирака против американского дипломатического персонала и объектов, включая засаду на американских дипломатов в Багдаде 8 апреля», говорится в сообщении Госдепартамента.

Азербайджанский дуэт завоевал путевку на Европейские игры-2027
Азербайджанский дуэт завоевал путевку на Европейские игры-2027
10 апреля 2026, 23:32 641
После напряженного разговора с Трампом Нетаньяху меняет подход
После напряженного разговора с Трампом Нетаньяху меняет подход
10 апреля 2026, 23:24 1816
Али Асадов собрал министров и спросил: кто мешает предпринимателям?
Али Асадов собрал министров и спросил: кто мешает предпринимателям? фото
10 апреля 2026, 17:56 5010
18 азербайджанцев уже прошли квалификацию на чемпионате Европы в Португалии
18 азербайджанцев уже прошли квалификацию на чемпионате Европы в Португалии обновлено 22:45
10 апреля 2026, 22:45 1750
Истребители, штурмовики, десантники: США перебрасывают войска ближе к Ирану
Истребители, штурмовики, десантники: США перебрасывают войска ближе к Ирану обновлено 00:38
00:38 4087
Угрозы и условия Ирана в канун переговоров: «палец на спусковом крючке» и разблокировка активов
Угрозы и условия Ирана в канун переговоров: «палец на спусковом крючке» и разблокировка активов видео; обновлено 19:09
10 апреля 2026, 19:09 4096
Сжечь иранцев в душегубках!
Сжечь иранцев в душегубках! судный день; все еще актуально
10 апреля 2026, 16:10 5771
Израиль расширяет операцию против «Хезболлы»: пять дивизий наносят удары
Израиль расширяет операцию против «Хезболлы»: пять дивизий наносят удары
10 апреля 2026, 20:31 1546
Полиция выяснила, кто устроил стрельбу у консульства Израиля в Стамбуле
Полиция выяснила, кто устроил стрельбу у консульства Израиля в Стамбуле
10 апреля 2026, 20:08 2785
В Баку поминки по Хаменеи
В Баку поминки по Хаменеи
10 апреля 2026, 19:54 4957
Визит Трампа в Израиль отменяется?
Визит Трампа в Израиль отменяется?
10 апреля 2026, 19:35 1739

