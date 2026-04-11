Новый ультиматум Ирана. Трамп на все согласен
Из заявлений Трампа: Ормуз будет открыт. Никакого ядерного оружия у Ирана...

обновлено 01:50
Ормузский пролив «вскоре» будет вновь открыт «тем или иным способом», заявил в пятницу президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами перед вылетом в Шарлотсвилл (штат Вирджиния).

«Он (пролив) откроется автоматически», - заявил президент США, отвечая на вопрос о перспективах возобновления судоходства в Ормузском проливе.

«Не забывайте, что мы не пользуемся проливом, его используют другие страны. И другие страны помогут (в открытии), но мы не пользуемся (проливом). Это будет непросто. Скажу так - он (пролив) будет открыт довольно скоро», - сказал американский лидер.

«Они (Иран) потерпели военное поражение, и теперь мы собираемся открыть (пролив), с ними или без них. Но он БУДЕТ открыт», — сказал Трамп репортеру перед посадкой на борт президентского самолета.

Комментируя намерения Тегерана взимать плату за прохождение Ормузского пролива, Трамп пообещал не допустить этого. «Нет, мы этого не позволим», - сказал американский лидер, добавив: «Это международные воды».

«Никто не знает, занимаются ли они вообще этим», - полагает Трамп, имея в виду сбор иранскими властями средств с судов «недружественных стран». «Но если они действительно этим занимаются, мы не позволим, чтобы такое происходило», - добавил президент США.

Отвечая на вопрос, что для него является критерием «хорошей сделки» с Ираном, Трамп сказал, что ключевое требование США на предстоящих переговорах с Ираном будет в том, что Тегеран не должен получить ядерное оружие. «Никакого ядерного оружия. Это прежде всего. Никакого ядерного оружия. Для нас это 99%», - отметил американский лидер.

Согласно данным отслеживания судов от S&P Global Market Intelligence, на которые ссылается NBC News, в пятницу, 10 апреля, через Ормузский пролив прошли всего два судна. Данные показали, что ни одно из этих судов не было нефтяным или газовозным танкером.

Около 3200 судов, включая 800 нефтяных танкеров и сухогрузов, остановились вблизи Ормузского пролива и ожидают безопасного прохода, сообщает Fox News.

Почти 20 000 моряков в регионе Персидского залива в настоящее время ждут разъяснений по поводу безопасного прохода через этот стратегический пролив.

