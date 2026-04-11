Вся «экономическая мощь» США для Венгрии

Соединенные Штаты готовы использовать всю свою «экономическую мощь» для поддержки Венгрии, заявил президент США Дональд Трамп.

«Если премьер-министру Виктору Орбану и народу Венгрии это потребуется, моя администрация готова использовать всю экономическую мощь Соединенных Штатов для укрепления экономики Венгрии, как мы уже поступали в отношении наших союзников в прошлом. Мы рады будем инвестировать в будущее процветание (Венгрии), которого удастся добиться благодаря продолжению руководства Орбана», - заявил президент США в Truth Social.

Трамп не раз выступал в поддержку действующего премьера Венгрии на предстоящих парламентских выборах. Вице-президент США Джей Ди Вэнс 8 апреля завершил двухдневный визит в Будапешт. Во время встречи с Орбаном, в ходе публичных мероприятий Вэнс пожелал ему успехов на выборах.

Парламентские выборы в Венгрии пройдут 12 апреля. Возглавляемая Орбаном правящая партия «ФИДЕС - Венгерский гражданский союз» ведет борьбу с оппозиционной партией «Тиса», лидером которой является Петер Мадьяр.