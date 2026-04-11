Новый ультиматум Ирана. Трамп на все согласен
Новость дня
Ватикан против Белого дома

02:14 274

Папа Лев XIV опубликовал в Twitter (X) развернутое осуждение войны. «Бог не благословляет никакой конфликт», — написал понтифик. Он добавил, что ученик Христа «никогда не стоит на стороне тех, кто прежде брался за меч, а сегодня сбрасывает бомбы». Военная сила, по его словам, не способна принести ни мира, ни свободы — они «приходят только через терпеливое продвижение диалога и сосуществования народов».

Ранее президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме заявил журналистам, что бог «поддерживает» войну с Ираном «потому что бог добр» и хочет «видеть, как о людях заботятся». Американский министр обороны Пит Хегсет после объявления перемирия назвал итоги операции «Эпическая ярость» не иначе как проявлением «божьего промысла»: «Бог заслуживает всей славы. Десятки тысяч вылетов, дозаправок и ударов были выполнены под защитой провидения». Хегсет также сравнил спасение сбитого американского пилота со смертью и воскресением Иисуса Христа.

Еще в разгар боевых действий, спустя несколько недель после начала войны, Хегсет провел в Пентагоне первую после начала иранской кампании ежемесячную христианскую молитвенную службу, назвав ее особенно уместной именно в текущей ситуации — «с учетом того, что делают прямо сейчас десятки тысяч американцев». На службе он зачитал молитву военного капеллана, ранее прочитанную перед операцией по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро, и обратился с ней уже к войскам в Иране:

«Пусть каждый выстрел достигнет цели — врагов праведности и нашей великой нации. Даруй им мудрость в каждом решении, стойкость в испытаниях, несокрушимое единство и всесокрушающее насилие против тех, кто не заслуживает пощады».

В Вербное воскресенье понтифик заявил в проповеди, что бог «не слышит молитв тех, кто ведет войну, но отвергает их», и никто не вправе использовать имя Иисуса Христа для оправдания военных действий. Ранее Лев XIV назвал «поистине неприемлемой» угрозу Трампа уничтожить иранскую цивилизацию и призвал прекратить конфликт, который «только множит ненависть».

По данным Independent, Лев XIV из-за разногласий с политикой президента США Дональда Трампа, вероятно, не посетит Соединенные Штаты в течение его президентского срока, вместо этого сосредоточится на гуманитарных поездках. Сообщается, что Папа Римский отказался от приглашения Трампа посетить мероприятия, посвященные 250-летию страны.

Ранее в расследовании The Free Press рассказывалось о том, что Пентагон в январе вызвал на закрытое совещание ватиканского посланника в США кардинала Кристофа Пьера и, как описывают источники, провел «жесткую лекцию» о военном могуществе Вашингтона. Поводом стала январская речь папы Льва XIV, в которой понтифик заявил, что «дипломатия, продвигающая диалог и стремящаяся к консенсусу, вытесняется дипломатией, основанной на силе», а «война снова в моде, и рвение к войне распространяется».

Главный переговорщик: Иран готов и ждет от США «подлинного» соглашения
Главный переговорщик: Иран готов и ждет от США «подлинного» соглашения видео; обновлено 02:36
02:36 4400
Иранские переговорщики уже в Исламабаде
Иранские переговорщики уже в Исламабаде обновлено 23:59
10 апреля 2026, 23:59 1706
Из заявлений Трампа: Ормуз будет открыт. Никакого ядерного оружия у Ирана...
Из заявлений Трампа: Ормуз будет открыт. Никакого ядерного оружия у Ирана... обновлено 01:50
01:50 1255
Азербайджанский дуэт завоевал путевку на Европейские игры-2027
Азербайджанский дуэт завоевал путевку на Европейские игры-2027
10 апреля 2026, 23:32 969
После напряженного разговора с Трампом Нетаньяху меняет подход
После напряженного разговора с Трампом Нетаньяху меняет подход
10 апреля 2026, 23:24 2723
Али Асадов собрал министров и спросил: кто мешает предпринимателям?
Али Асадов собрал министров и спросил: кто мешает предпринимателям? фото
10 апреля 2026, 17:56 5351
18 азербайджанцев уже прошли квалификацию на чемпионате Европы в Португалии
18 азербайджанцев уже прошли квалификацию на чемпионате Европы в Португалии обновлено 22:45
10 апреля 2026, 22:45 1876
Истребители, штурмовики, десантники: США перебрасывают войска ближе к Ирану
Истребители, штурмовики, десантники: США перебрасывают войска ближе к Ирану обновлено 00:38
00:38 5454
Сжечь иранцев в душегубках!
Сжечь иранцев в душегубках! судный день; все еще актуально
10 апреля 2026, 16:10 6039
Израиль расширяет операцию против «Хезболлы»: пять дивизий наносят удары
Израиль расширяет операцию против «Хезболлы»: пять дивизий наносят удары
10 апреля 2026, 20:31 1691
Полиция выяснила, кто устроил стрельбу у консульства Израиля в Стамбуле
Полиция выяснила, кто устроил стрельбу у консульства Израиля в Стамбуле
10 апреля 2026, 20:08 3142

