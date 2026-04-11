Ватикан против Белого дома

Папа Лев XIV опубликовал в Twitter (X) развернутое осуждение войны. «Бог не благословляет никакой конфликт», — написал понтифик. Он добавил, что ученик Христа «никогда не стоит на стороне тех, кто прежде брался за меч, а сегодня сбрасывает бомбы». Военная сила, по его словам, не способна принести ни мира, ни свободы — они «приходят только через терпеливое продвижение диалога и сосуществования народов».

Ранее президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме заявил журналистам, что бог «поддерживает» войну с Ираном «потому что бог добр» и хочет «видеть, как о людях заботятся». Американский министр обороны Пит Хегсет после объявления перемирия назвал итоги операции «Эпическая ярость» не иначе как проявлением «божьего промысла»: «Бог заслуживает всей славы. Десятки тысяч вылетов, дозаправок и ударов были выполнены под защитой провидения». Хегсет также сравнил спасение сбитого американского пилота со смертью и воскресением Иисуса Христа.

Еще в разгар боевых действий, спустя несколько недель после начала войны, Хегсет провел в Пентагоне первую после начала иранской кампании ежемесячную христианскую молитвенную службу, назвав ее особенно уместной именно в текущей ситуации — «с учетом того, что делают прямо сейчас десятки тысяч американцев». На службе он зачитал молитву военного капеллана, ранее прочитанную перед операцией по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро, и обратился с ней уже к войскам в Иране:

«Пусть каждый выстрел достигнет цели — врагов праведности и нашей великой нации. Даруй им мудрость в каждом решении, стойкость в испытаниях, несокрушимое единство и всесокрушающее насилие против тех, кто не заслуживает пощады».

В Вербное воскресенье понтифик заявил в проповеди, что бог «не слышит молитв тех, кто ведет войну, но отвергает их», и никто не вправе использовать имя Иисуса Христа для оправдания военных действий. Ранее Лев XIV назвал «поистине неприемлемой» угрозу Трампа уничтожить иранскую цивилизацию и призвал прекратить конфликт, который «только множит ненависть».

По данным Independent, Лев XIV из-за разногласий с политикой президента США Дональда Трампа, вероятно, не посетит Соединенные Штаты в течение его президентского срока, вместо этого сосредоточится на гуманитарных поездках. Сообщается, что Папа Римский отказался от приглашения Трампа посетить мероприятия, посвященные 250-летию страны.

Ранее в расследовании The Free Press рассказывалось о том, что Пентагон в январе вызвал на закрытое совещание ватиканского посланника в США кардинала Кристофа Пьера и, как описывают источники, провел «жесткую лекцию» о военном могуществе Вашингтона. Поводом стала январская речь папы Льва XIV, в которой понтифик заявил, что «дипломатия, продвигающая диалог и стремящаяся к консенсусу, вытесняется дипломатией, основанной на силе», а «война снова в моде, и рвение к войне распространяется».