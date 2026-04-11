Orion возвращается

Космический корабль Orion с астронавтами миссии «Артемида-2» должен войти в земную атмосферу в 03:53 по Баку, в 04:07 по Баку — приводниться в Тихом океане неподалеку от Сан-Диего, Калифорния, сообщает NASA.

После приводнения экипаж и корабль доставят в Хьюстон для детального анализа. «Экипаж миссии «Артемида II» находится на расстоянии менее 35 тыс. миль от Земли. Астронавты готовят космический корабль к входу в атмосферу, и погода благоприятствует приводнению», — говорится в сообщении в X.

1 апреля США в рамках миссии «Артемида-2» (Artemis II) запустили к Луне пилотируемый космический корабль с четырьмя астронавтами на борту: командир — Рид Уайзман (NASA); пилот — Виктор Гловер (NASA); специалист миссии — Кристина Кох (NASA); специалист миссии — Джереми Хансен (Канадское космическое агентство).

В ходе экспедиции астронавты удалились от Земли на рекордное расстояние — первый выход людей за пределы низкой околоземной орбиты с 1972 года, когда завершилась миссия Apollo 17.

Продолжительность полета к Луне и обратно составила 10 дней