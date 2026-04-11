Форс-мажор у крупнейшего производителя алюминия

Крупнейший производитель алюминия в Персидском заливе Emirates Global Aluminium объявил форс-мажор по некоторым контрактам, сообщает Bloomberg.

Компания приняла такие меры, чтобы приостановить как минимум часть поставок после того, как один из ее плавильных заводов был выведен из строя в результате иранской атаки в начале апреля.

Завод входит в число крупнейших в мире и произвел 1,6 млн тонн алюминия в 2025 году, говорится в статье. На Ближнем Востоке в целом производится около 9% мирового объема алюминия, EGA и другие компании играют ключевую роль, поставляя продукцию производителям в Европе, Азии и США.