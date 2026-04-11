Госсекретарь Португалии в интервью haqqin.az: «Руй Жорже принесет пользу Азербайджану. Он будет успешнее, чем Фернанду Сантуш»

Государственный секретарь по спорту Португалии Педру Диаш имеет достаточно богатый послужной список. 57-летний специалист на протяжении 13 лет входил в Исполком Федерации футбола Португалии, был членом Комитета ФИФА по пляжному футболу и Комитета УЕФА по футзалу, был в составе Исполкома Олимпийского комитета Португалии. С 2024 года занимает должность госсекретаря.

В Португалии система управления построена так, что госсекретарь по делам спорта является едва ли не главной персоной в стране, отвечающей за развитие непосредственно спорта. Да, есть созданное лишь в прошлом году Министерство культуры, молодежи и спорта со своим министром, но госсеку отводится достаточно важная роль. Накануне Педру Диаш посетил соревнования чемпионата Европы по прыжкам на батуте и тамблингу, который проходит в эти дни в португальском Портимао. Бывший футбольный функционер понаблюдал за выступлениями гимнастов и пообщался с президентом Европейской гимнастики и министром молодежи и спорта Азербайджана Фаридом Гаибовым.

Выяснилось, что Диаш с детства дружит с Руем Жорже, недавно назначенным на пост главного тренера молодежной (U-20) сборной Азербайджана по футболу. Они вместе играли за юношеские команды клуба «Порту». Конечно, я не мог не спросить у чуть ли не главного спортивного функционера Португалии о том, что он думает о новой работе своего друга. Был задан вопрос и о провальной тренерской деятельности Фернанду Сантуша в национальной команде Азербайджана. Но нашу беседу мы начали с чемпионата Европы в Портимао. - В Португалии ежегодно проводится множество международных соревнований по гимнастическим дисциплинам. В том числе и на юге Португалии, в регионе Алгарве, где мы сейчас с Вами находимся… - Да, это отличное место для проведения мероприятий, особенно в низкий сезон. Алгарве — одно из лучших туристических мест в Португалии, но тут также очень хорошие спортивные сооружения и прекрасные условия для проживания. При сотрудничестве с Федерацией гимнастики Португалии, Европейской гимнастикой и местными властями в месяцы, когда нет туристов, мы легко организовываем тут гимнастические соревнования. И все остаются в выигрыше. Погода здесь почти всегда хорошая. Участники не только соревнуются, но и могут знакомиться с местными достопримечательностями.

- Понятно, что в Португалии спорт номер один - это футбол. А какое место занимают гимнастические виды? - Точную позицию не назову, но гимнастика популярна. Гимнастические виды очень важны для развития различных навыков у детей. В Португалии это понимают. У нас по всей стране множество клубов, где можно заниматься гимнастикой. Это замечательно. - В Азербайджане гимнастика также является одним из популярных видов спорта. В стране ежегодно проводится несколько крупных соревнований. Что Азербайджан может перенять у Португалии, а Португалия - у Азербайджана? - Мы общаемся с господином Фаридом Гаибовым. У нас с министром спорта Азербайджана хорошее взаимопонимание и сотрудничество. Есть области, где мы можем развиваться в плане обмена опытом и передовыми практиками. Я думаю, что сейчас Португалия интересна благодаря новой стратегии, которая была недавно утверждена на следующие три олимпийских и паралимпийских цикла. И я уверен, что Португалия и Азербайджан найдут подходящую платформу для тесного сотрудничества. - В Азербайджане почти в каждом клубе Премьер-лиги есть футболисты с португальским паспортом. Есть главный тренер из Португалии, а недавно молодежную сборную Азербайджана U-20 возглавил Руй Жорже - бывший футболист «Порту» и «Спортинга», тренировавший долгие годы молодежную сборную Португалии… - Извините, но про Руя я буду говорить только хорошее, потому что он мой друг. Хотя, конечно, не только из-за этого (улыбается). В детстве мы оба играли в юношеских командах «Порту». Был период, когда вместе работали. Он - фантастический человек и фантастический тренер. И я совершенно уверен, что он отлично поработает на благо Азербайджана и принесет пользу. Руй - большой профессионал. Он проделал огромную работу в молодежной сборной Португалии.