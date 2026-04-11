1000 часов без интернета

Отключение интернета в Иране в связи с проведением совместной операции США и Израиля достигло показателя в 1000 часов. Это следует из данных цифрового мониторинга Netblocks.

Несмотря на то, что внутренняя сеть Ирана продолжает работать, поддерживая местные приложения для обмена сообщениями, банковские платформы и другие сервисы с начала февраля и до сих пор имеют сильные ограничения доступа к глобальной сети.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали военные операции против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели. Переговоры США и Ирана состоятся 11 апреля в Пакистане.