Сколько иранцев приехало на переговоры?

Иранская делегация на переговорах с США, которые должны пройти в Исламабаде 11 апреля, состоит из 71 человека, сообщило иранское агентство Tasnim.

Отмечается, что в это число входят как непосредственно переговорщики, так и эксперты, сотрудники службы безопасности и журналисты. В состав делегации, в частности, вошли министр иностранных дел Аббас Аракчи, секретарь Совета обороны Али Акбар Ахмадиан и глава Центрального банка Абдольнасер Хеммати, заместитель министра иностранных дел Казем Гарибабади и замсекретаря Высшего совета национальной безопасности по международным вопросам Али Багери Кани.

Вечером 10 апреля делегация Ирана прибыла в Исламабад на переговоры с США по вопросу урегулирования конфликта и заключения долгосрочного соглашения.