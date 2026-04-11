Разногласия между Трампами?

Решение первой леди США Меланьи Трамп выступить с речью о ее связи с финансистом Джеффри Эпштейном, обвиненном в сексуальных преступлениях, полностью противоречит стратегии главы Белого дома Дональда Трампа, сообщила газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

«Появление Меланьи Трамп стало неожиданностью. Предложение первой леди также кажется странным, поскольку оно не соответствует предыдущей стратегии ее мужа в отношении скандала с Эпштейном», — следует из материала.

Газета отмечает, что до сих пор неясно, почему первая леди решила вновь обратить внимание на почти забытый скандал, учитывая ее традиционную неприязнь к публичным выступлениям и общению со СМИ. Подобное поведение, по мнению издания, лишь усилило слухи о возможном разногласии между ней и президентом США.