Как распознать болезнь Паркинсона?

Каждый год 11 апреля отмечается Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона. Этот день имеет особое значение для повышения осведомленности о заболевании, продвижения ранней диагностики и усиления поддержки пациентов. В связи с этим мы побеседовали с врачом-неврологом Научно-исследовательского института медицинской реабилитации Министерства здравоохранения Азербайджана Нармин Мамедовой.

– Доктор, что такое болезнь Паркинсона и почему она возникает?

– Болезнь Паркинсона — это хронический неврологический процесс, характеризующийся постепенной гибелью клеток в головном мозге, которые производят нейротрансмиттер допамин, отвечающий за согласованность и координацию наших движений. По мере снижения уровня допамина мозг перестает правильно передавать команды мышцам, что приводит к нарушениям движений, мышечной ригидности и замедленности движений.

Этот процесс вызывает дисбаланс в работе базальных ганглиев, в результате чего нарушаются как произвольные, так и автоматические движения. Заболевание прогрессирует постепенно и на ранних стадиях часто остается незамеченным. Точная причина возникновения болезни неизвестна, однако считается, что в ее развитии играют роль несколько факторов.

Определенные мутации могут создавать предрасположенность к заболеванию, но такие случаи составляют лишь небольшую часть всех пациентов. Болезнь чаще всего встречается после 60 лет. Кроме того, окислительный стресс, нейровоспаление и метаболические нарушения на клеточном уровне также способствуют гибели клеток, синтезирующих допамин.

– Как развиваются симптомы болезни Паркинсона и как они влияют на повседневную жизнь?

– Симптомы болезни Паркинсона начинаются скрыто и со временем становятся все более явными. Обычно заболевание начинается с легкой замедленности движений и дрожания в одной стороне тела, чаще всего в одной руке. Пациенты замечают, что шаги становятся короче, а движения теряют прежнюю ловкость.

Типичными признаками являются ослабление мимики (маскообразное лицо), нарушения равновесия, риск падений и уменьшение размера почерка (микрография). Со временем появляется сутулость (поза с наклоном туловища вперёд), шаги во время ходьбы становятся шаркающими и короткими.

Депрессия, нарушения сна, снижение обоняния, запоры, усталость и вегетативные изменения — важные компоненты заболевания. Эти симптомы иногда появляются раньше моторных нарушений. В результате таких изменений повседневные действия — прием пищи, одевание, личная гигиена — становятся затруднительными, а самостоятельность пациента постепенно снижается.

– Как ставится диагноз при болезни Паркинсона и какие обследования используются?

– В настоящее время не существует специфического лабораторного или инструментального исследования, которое напрямую подтверждало бы болезнь Паркинсона. Диагноз в основном основывается на клинической оценке. Врач оценивает характер тремора, скорость движений, мышечный тонус и равновесие. Наличие брадикинезии (замедленности движений) является одним из основных диагностических критериев.

МРТ и КТ-исследования чаще всего используются для исключения других неврологических заболеваний. DaTSCAN (сканирование транспорта допамина) может помочь оценить функциональное состояние дофаминергической системы, показывая снижение уровня допамина. Положительный клинический ответ на дофаминергические препараты также является важным показателем, подтверждающим диагноз при болезни Паркинсона.

– Как болезнь Паркинсона влияет на психологическое и эмоциональное состояние человека?

– Болезнь Паркинсона из-за нейрохимических изменений в мозге и физических ограничений серьезно влияет на психологическое состояние. Депрессия и тревожные расстройства очень распространены и связаны как с биологическими, так и с социальными факторами. У пациентов наблюдается снижение социальной активности и ослабление уверенности в себе.

На поздних стадиях могут усиливаться проблемы с вниманием, памятью и повышаться риск развития деменции. Поэтому психологическая поддержка, сохранение семейной и социальной среды являются важной частью лечения.

– Какие стратегии существуют для улучшения качества жизни пациентов с болезнью Паркинсона?

– Регулярные физические упражнения помогают сохранять амплитуду движений, уменьшают мышечную скованность и улучшают равновесие. Сбалансированное питание, богатое витаминами и минералами, поддерживает общее здоровье и помогает облегчить некоторые немоторные симптомы.

Обеспечение безопасной обстановки дома, использование нескользящих поверхностей и вспомогательных средств (например, трости) снижают риск падений и повышают самостоятельность. Психосоциальная поддержка: сохранение социальной активности и психологическая помощь помогают поддерживать эмоциональную стабильность пациента.

– В чем заключается роль физиотерапии и реабилитации в течении болезни Паркинсона?

– Физиотерапия является одним из основных столпов долгосрочного ведения болезни Паркинсона. Ее цель — не только уменьшить симптомы, но и сохранить функциональную самостоятельность пациента. Реабилитационная программа составляется индивидуально и должна регулярно обновляться в зависимости от стадии заболевания.

Для реабилитации могут применяться горячие компрессы (хот-пак), гидротерапия, бимануальная терапия, электротерапия и другие вспомогательные методы, направленные на снижение мышечного напряжения и повышение комфортности движений.

Для сохранения подвижности суставов и предотвращения ограничения движений используются регулярные контролируемые упражнения. Эти упражнения помогают замедлить прогрессирование заболевания. Методы релаксации, сочетающие дыхательные упражнения и концентрацию внимания, снижают общий мышечный тонус и способствуют более свободному выполнению движений.

Коррекция осанки и увеличение подвижности грудной клетки помогают улучшить как осанку, так и сохранить дыхательную функцию. Упражнения с сопротивлением уменьшают мышечную слабость и сохраняют физическую силу, необходимую для повседневной деятельности.

Тренировка баланса и координации: упражнения на сохранение устойчивости в разных положениях, перенос веса тела и смену направления играют ключевую роль в снижении риска падений. Работа над формированием ритма ходьбы, увеличением длины шага и облегчением начала движения. Для этого могут использоваться визуальные или звуковые стимулы.

Все эти упражнения обязательно должны проводиться под контролем физиотерапевта после первичной оценки и в рамках индивидуальной программы, соответствующей потребностям пациента.