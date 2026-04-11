Иран заложил мины и теперь не может их достать

Иран сталкивается с серьезными трудностями при попытке восстановить полноценное судоходство в Ормузском проливе. Как сообщает газета The New York Times со ссылкой на американские официальные источники, Тегеран не может оперативно обнаружить и обезвредить морские мины, установленные иранскими силами в ходе войны.

По данным издания, хотя Иран оставил узкий коридор для прохода судов, в том числе и танкеров (за право прохода по которому взимается пошлина), общая навигация в проливе остается крайне ограниченной. Основная проблема заключается в том, что мины устанавливались бессистемно.

Источники в разведке США отмечают, что неизвестно, вел ли Иран вообще документацию с указанием координат минных закладок.

Ситуация осложняется тем, что многие мины являются дрейфующими: под воздействием морских течений они сместились, что делает их поиск и деактивацию практически невозможными без проведения полномасштабной международной операции. В статье подчеркивается, что расчистка морских минных полей технически является гораздо более сложной задачей, чем разминирование на суше.