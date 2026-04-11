Последняя новость о состоянии здоровья Хаменеи

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи все еще восстанавливается после тяжелых травм лица и ног, полученных в результате авиаудара, который в начале войны убил его отца. Об этом Reuters рассказали три человека из ближайшего окружения верховного лидера ИРИ.

Лицо Хаменеи было обезображено в результате удара по комплексу верховного лидера в центре Тегерана, также он получил серьезное ранение одной или обеих ног, сообщили все три источника.

Тем не менее 56-летний лидер идет на поправку и остается в здравом уме, сообщили источники, попросившие об анонимности при обсуждении чувствительных вопросов. Он участвует в совещаниях со старшими чиновниками по аудиосвязи и вовлечен в принятие решений по ключевым вопросам, включая войну и переговоры с Вашингтоном, заявили двое из них.

Вопрос о том, позволяет ли здоровье Хаменеи управлять государственными делами, возникает в момент наибольшей опасности для Ирана за последние десятилетия — на фоне чрезвычайно важных мирных переговоров с США, которые начинаются в субботу в пакистанской столице Исламабаде.

Сведения, полученные от людей из ближайшего окружения Хаменеи, дают самое подробное описание состояния лидера за последние недели. Агентство Reuters не смогло независимо подтвердить их слова.

Местонахождение Хаменеи, его состояние и способность управлять страной по-прежнему остаются загадкой для общественности: с момента авиаудара и последующего назначения его преемником отца 8 марта не было опубликовано ни одной фотографии, видео или аудиозаписи с его участием.

Миссия Ирана при ООН не ответила на вопросы Reuters о степени тяжести травм Хаменеи и причинах, по которым он до сих пор не появился на каких-либо изображениях или записях.

Хаменеи был ранен 28 февраля — в первый день войны, начатой США и Израилем, — в ходе удара, в результате которого погиб его отец и предшественник аятолла Али Хаменеи, правивший страной с 1989 года. Среди других погибших членов семьи были жена Моджтабы Хаменеи, его шурин и золовка.

Официальных заявлений иранских властей о степени тяжести ранений Хаменеи не было. Однако диктор государственного телевидения назвал его «джанбазом» — термином, который используется для обозначения людей, тяжело раненных на войне, уже после назначения его верховным лидером.