Трамп запаниковал и отдал инициативу иранцам

Бывший советник президента США в его первую каденцию Джон Болтон назвал ошибкой решение главы Белого дома отправить на переговоры вице-президента Джей Ди Вэнса.

«Нельзя позволять противнику выбирать вашу переговорную группу. Трамп не мог найти выхода. Он отчаянно пытался нащупать дверь. Эти и многие другие его посты в социальных сетях выдают его отчаяние. И я думаю, иранцы верят, что на данный момент преимущество — по крайней мере, психологическое — на их стороне именно из-за этого.

Учитывая панику Трампа, мы, скорее всего, подошли к финалу. Он просто хочет заявить о победе — и переключиться на что-то другое. Потребуется серьезная ошибка со стороны Ирана, чтобы вынудить его предпринять решительные действия», - сказал Болтон.