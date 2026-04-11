Россия объявила «пасхальное перемирие». А потом ударила по жилым домам

Российская армия ночью нанесла удар по Одессе, погибли два человека, еще двое ранены. Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, повреждены десятки частных и многоквартирных домов, общежитие, а также здание детского сада.

В Сумах из-за двух российских атак по жилым домам пострадали 14 человек. Большинство пострадавших — люди пожилого возраста. Всего повреждены 11 многоквартирных домов, детский сад и около 10 автомобилей.

Удары были нанесены незадолго до вступления в силу объявленного президентом России Владимиром Путиным 32-часового перемирия по случаю празднования православной Пасхи. Оно должно вступить в силу в субботу, в 17:00 по бакинскому времени, и продлиться до конца воскресенья 12 апреля.