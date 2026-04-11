Горят российские нефтебазы

Ночью украинские дроны атаковали нефтебазы в Твери и нефтепроводную станцию в Краснодарском крае.

Украинские мониторинговые каналы пишут со ссылкой на видео очевидцев, что минувшей ночью не менее трех взрывов прозвучало в Твери, в районе нефтебазы компании «Тверьнефтепродукт». По соседству с этой нефтебазой также расположено хранилище топлива «Красная заря» Росрезерва.

Об атаке на Тверь написал и руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.

В то же время оперштаб Краснодарского края сообщает о пожаре на нефтебазе в Крымске из-за падения обломков беспилотника. Возгорание ликвидировали к утру, пострадавших нет.

Как сообщают украинские источники, речь идет о нефтеперекачивающей станции «Крымская», подвергшейся удару в четверг. Кроме того, в результате атаки ВСУ в Новороссийске повреждены два многоквартирных дома и один частный, загорелся склад одного из предприятий. Пожар оперативно потушен.

В ночь на субботу, 11 апреля, как заявляет Минобороны России, силы ПВО сбили 99 украинских дронов над Краснодарским краем, аннексированным Крымом, Белгородской, Брянской, Ростовской, Калужской, Курской областями, а также над Азовским и Черным морями.