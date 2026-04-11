«Хезболла» ударила. Ответ Израиля

Израильские военные самолеты нанесли удары по городам Джебшит и Кфарсир на юге Ливана, сообщает Al Jazeera Arabic.

По данным Национального информационного агентства Ливана, ранее сегодня в результате израильского авиаудара, нацеленного на жилой дом в городе Майфадун района Набатия, погибли три человека.

«Хезболла» заявила, что выпустила ракеты по казармам Яара израильской армии на севере Израиля.