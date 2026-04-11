«Хезболла» ударила. Ответ Израиля

Израильские военные самолеты нанесли удары по городам Джебшит и Кфарсир на юге Ливана, сообщает Al Jazeera Arabic.
По данным Национального информационного агентства Ливана, ранее сегодня в результате израильского авиаудара, нацеленного на жилой дом в городе Майфадун района Набатия, погибли три человека.
«Хезболла» заявила, что выпустила ракеты по казармам Яара израильской армии на севере Израиля.
April 11, 2026
*** 12:06
Радикальная группировка «Хезболла» заявила о нанесении ударов по израильским военным с использованием ракет и беспилотников.
Группировка заявила, что ее боевики атаковали скопление израильских военнослужащих в районе поселения Кирьят-Шмона на севере Израиля, а также нанесли удар по казармам Яара.
Накануне телеканал CNN сообщил, что представители Израиля, Ливана и США готовятся к прямым мирным переговорам. Они могут состояться 14 апреля.