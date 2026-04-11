Трамп строит крупнейшую триумфальную арку

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении построить в Вашингтоне триумфальную арку, которая, по его словам, станет крупнейшей в мире. Об этом американский лидер написал в социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, его администрация официально представила Комиссии по изящным искусствам проект и планы строительства будущего сооружения.

Согласно опубликованным материалам, проект разработан компанией Harrison Design. Он предусматривает возведение арки из светлого камня с позолоченными элементами. На вершине конструкции изображены два крупных орла из цветного металла, а в центральной части размещена позолоченная фигура.

Трамп назвал будущую арку «самой большой и красивой в мире».