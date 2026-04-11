Китай усиливает иранскую ПВО

Китай намерен поставить Ирану новые системы ПВО через третьи страны, чтобы скрыть их истинное происхождение, сообщает CNN со ссылкой на американскую разведку.

По словам источников, системы, которые Пекин готовится передать, - это переносные зенитные ракетные комплексы MANPADS.

«Они (системы) представляли асимметричную угрозу для низколетящих самолетов ВВС США в ходе пятинедельной войны и могут снова представлять опасность, если режим прекращения огня рухнет», - отмечает источник. Сообщается, что поставки из Китая в Иран готовятся в ближайшие несколько недель.

Кроме того, телеканал отмечает, что Иран может использовать режим прекращения огня как возможность пополнить запасы отдельных видов вооружений при помощи ключевых иностранных партнеров.