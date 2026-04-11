Грозный арсенал аятолл

Иран по-прежнему располагает тысячами баллистических ракет, которые могут быть задействованы после восстановления пусковых установок, находящихся в подземных бункерах. Об этом сообщает в субботу, 11 апреля, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской разведке.

Согласно публикации, несмотря на то что около половины иранских пусковых установок были уничтожены, повреждены или оказались заблокированы под завалами в ходе боевых действий, значительная их часть может быть отремонтирована и извлечена из-под земли.

Официальные лица в США и Израиле, на которых ссылается издание, отмечают: хотя ракетный арсенал Ирана сократился вдвое по сравнению с довоенным уровнем, Тегеран все еще обладает тысячами баллистических ракет малой и средней дальности. Большая их часть скрыта в разветвленной сети подземных тоннелей и укрепленных хранилищ.

В отчете также подчеркивается обеспокоенность некоторых представителей администрации США тем, что Иран намерен использовать текущее затишье и режим прекращения огня для восстановления своих ракетных запасов и ремонта поврежденной инфраструктуры.