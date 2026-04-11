Ормузский пролив подает признаки жизни

Несколько судов направляются к Ормузскому проливу на фоне начала переговоров между Ираном и США.

Согласно данным MarineTraffic, небольшое количество судов (в основном китайских) прошло через пролив или направляется в него из Персидского залива.

Китайский балкер прошел через пролив минувшей ночью, выйдя из иракского порта Умм-Каср почти месяц назад. Два китайских танкера с сырой нефтью (вместимостью около 300 000 тонн каждый) направлялись к проливу в субботу. Оба шли близко к иранскому побережью.

Танкер со сжиженным природным газом Nidi под флагом Ботсваны, похоже, предпринимает вторую попытку выйти из залива после того, как развернулся в пятницу утром.

Контейнерный терминал в Бендер-Аббасе (Иран), который был закрыт с начала войны, также возобновил работу 10 апреля.

Это крупнейший иранский контейнерный терминал и важнейший торговый узел для Ирана и остального мира. До войны почти 90% иранского контейнерного импорта и экспорта обрабатывалось в этом порту, а в 2024 году его контейнерный грузооборот превысил 2,3 миллиона TEU.