Впервые показали пораженный Ираном радар

Телеканал Al Jazeera опубликовал фотографии, на которых, как утверждается, зафиксированы повреждения радиолокационной станции AN/FPS-132 на авиабазе Аль-Удейд в Катаре. РЛС является одним из ключевых элементов системы раннего предупреждения США.
По данным источников, радар стоимостью около $1,1 млрд способен отслеживать баллистические ракеты на расстоянии до 5 тыс. км и передает критически важные данные для систем ПРО, включая THAAD и Patriot.
7 марта этого года агентство Bloomberg сообщало о том, что Иран уничтожил важную американскую радарную систему стоимостью около $300 млн, которая играла ключевую роль в работе противоракетной обороны США в регионе Персидского залива.
Радар AN/TPY-2 и связанное оборудование, используемое системами THAAD, были уничтожены на авиабазе Муваффак Салти в Иордании в начале войны. Повреждения подтвердили спутниковые снимки.
Аналитики Фонда защиты демократий зафиксировали как минимум два иранских удара по территории Иордании – 28 февраля и 3 марта. Согласно сообщениям, обе атаки были пресечены, однако удар по радару мог стать одним из самых успешных для Ирана.
Эксперты отмечают, что система THAAD предназначена для перехвата баллистических ракет на большой высоте, фактически на границе атмосферы. Она способна уничтожать более сложные цели, чем комплексы Patriot меньшей дальности.
Радары AN/FPS-132 изготавливаются и поставляются в течение 5-8 лет при стоимости $1,1 млрд, а AN/TPS-59 могут быть заменены в течение двух лет и стоят $50-75 млн. При этом производство компонентов для этих радаров зависит от галлия, 98% которого производится в Китае.