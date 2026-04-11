Впервые показали пораженный Ираном радар

Телеканал Al Jazeera опубликовал фотографии, на которых, как утверждается, зафиксированы повреждения радиолокационной станции AN/FPS-132 на авиабазе Аль-Удейд в Катаре. РЛС является одним из ключевых элементов системы раннего предупреждения США.

По данным источников, радар стоимостью около $1,1 млрд способен отслеживать баллистические ракеты на расстоянии до 5 тыс. км и передает критически важные данные для систем ПРО, включая THAAD и Patriot.

7 марта этого года агентство Bloomberg сообщало о том, что Иран уничтожил важную американскую радарную систему стоимостью около $300 млн, которая играла ключевую роль в работе противоракетной обороны США в регионе Персидского залива.

Радар AN/TPY-2 и связанное оборудование, используемое системами THAAD, были уничтожены на авиабазе Муваффак Салти в Иордании в начале войны. Повреждения подтвердили спутниковые снимки.