Государственная служба пожарного надзора Министерства по чрезвычайным ситуациям в рамках своих полномочий продолжает принимать необходимые меры по обеспечению пожарной безопасности на территории страны.

В связи с этим в ходе проверки, проведенной Государственной службой пожарного надзора в автосервисе, расположенном по адресу: город Баку, Ясамальский район, Тбилисский проспект, дом 3166, был выявлен ряд недостатков в области пожарной безопасности. А именно:

на объекте не установлена автоматическая установка пожарной сигнализации;

объект не полностью обеспечен огнетушителями;

электрохозяйство смонтировано с нарушением требований «Правил устройства электроустановок»;

в столовой объекта используются баллоны со сжатым и сжиженным газом (пропан);

не составлен план эвакуации людей на случай пожара;

внутри объекта горючие предметы хранятся хаотично;

не созданы благоприятные условия для свободного подъезда к территории и маневрирования пожарных автомобилей при пожаре;

электрические провода проложены по горючим материалам;

территория объекта не очищена от горючих отходов;

недвижимое имущество объекта не застраховано в соответствии с Законом Азербайджанской Республики «Об обязательном страховании».

Таким образом, сложившаяся ситуация показывает, что продолжение эксплуатации объекта может привести к тому, что возникший в любой момент пожар в короткие сроки расширится и сделает трагедию неизбежной.

Учитывая вышеизложенное, было принято решение о приостановлении деятельности автосервиса, где были выявлены факты грубого нарушения требований норм и правил пожарной безопасности. Копия решения была вручена представителю объекта.