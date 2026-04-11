Маск хочет установить мессенджер MАХ

Отец американского миллиардера Илона Маска Эррол в интервью ТАСС рассказал, что он слышал про российский мессенджер МАХ и был бы не прочь его установить.

Отвечая на вопрос о том, планирует ли он установить приложение, Маск отметил: «Да, почему бы и нет? Если я смогу, почему нет?»

«Я уже стар, но я стараюсь наверстать упущенное в технических вещах. И сейчас, как вы говорите, есть еще один мессенджер. Да, я слышал о нем, но я его еще не установил. Но с тех пор, как я нахожусь в этот раз в России, я слышу, что люди друг другу говорят: «У тебя уже есть MАХ?» - добавил он.