Путин дал срочное поручение после слов Трампа

Вечером 10 апреля президент РФ Владимир Путин провел в Кремле совещание по вопросам развития технологий искусственного интеллекта (ИИ), на котором поручил создать «суверенную» языковую модель для обеспечения «безопасности и обороноспособности» государства.

«Считаю необходимым обеспечить создание и последующее развитие отечественных фундаментальных моделей ИИ. Они должны быть конкурентоспособными в мировом масштабе и при этом обладать максимальным уровнем суверенности», — заявил Путин. По его словам, суверенность предполагает проведение всего цикла разработки и обучения LLM-модели (Large Language Model) исключительно российскими компаниями — «чтобы наши инженеры могли управлять всеми параметрами таких сложных систем».

Путин создал спецкомиссию, одной из задач которой станет «развитие собственных решений ИИ для национальной обороны и безопасности». За несколько часов до заседания в Кремле президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social пост с похвалой в адрес разработчика оборонного ПО Palantir Technologies, которая «доказала обладание великолепными боевыми возможностями и оборудованием».

«Просто спросите наших врагов!» — написал глава Белого дома. Palantir является создателем системы Maven Smart System, которую Forbes называл «основой операций вооруженных сил США с применением ИИ». Благодаря этой системе в первые 24 часа кампании против Ирана американские войска поразили более 1000 целей, что было бы «немыслимым» без ИИ.