Переговоры в Исламабаде. Что известно
Переговоры в Исламабаде. Что известно

Россия впервые не смогла ничего захватить за неделю

14:41 461

Российские войска за минувшую неделю не захватили в Украине ни одного населенного пункта, обратил внимание российский военный обозреватель Валерий Ширяев, ссылаясь на сводки Минобороны РФ.

«Да, такое впервые у нас… Мы вынуждены начинать нашу передачу и констатировать, что за эту неделю ни одного населенного пункта [российском армией] не занято», — сказал Ширяев.

Он связал это с контратаками Вооруженных сил Украины — «рейдами», которые, по его словам, начались с февраля. «Эти рейдовые действия сбивают дыхание, они все-таки останавливают продвижение российской армии, то есть результат-то достигается… Российская армия остановилась вся», — отметил Ширяев.

Он добавил, что еще осенью 2025 года таких продвижений ВСУ не было. По словам аналитика, если в прошлому году считалось, что ВС РФ имеют стратегическую инициативу по всей линии фронта, то сейчас «это не так — есть много мест, где они [с ВСУ] в равных условиях».

Отсутствие захватов украинских поселков констатирует и OSINT-проект Deep State: в его отчетах за последнюю неделю упоминалось лишь об ограниченных продвижениях российских войск на некоторых участках.

Ранее AFP на основе данных американского Института изучения войны (ISW) сообщало, что по итогам марта ВС РФ захватили всего 23 кв. км территории Украины, потеряв при этом часть захваченных площадей. 

Такие результаты стали худшими для российской армии с сентября 2023 года. В ISW это объясняли контрнаступательными действиями Украины, а также «запретом России на использование терминалов Starlink в Украине» и «усилиями Кремля по ограничению доступа к Telegram».

В сводке за 10 апреля ISW констатировал, что украинские контратаки на направлениях Александровки и Гуляйполя «срывают усилия России в других районах линии фронта, включая район Покровска и донецкий «пояс крепостей».

Контрудары ВСУ привели к перенапряжению российских сил и в том числе вынудили российское командование рассредоточивать силы, подключая стратегические резервы, утверждают аналитики.

Зеленский о «перемирии» Путина
Зеленский о «перемирии» Путина
14:57 330
Переговоры в Исламабаде. Что известно
Переговоры в Исламабаде. Что известно обновлено 14:35; видео
14:35 6006
Сможет ли Турция переманить капиталы из Дубая?
Сможет ли Турция переманить капиталы из Дубая? новый поворот
03:34 4939
Что Трамп пообещал сделать перед уходом?
Что Трамп пообещал сделать перед уходом?
14:51 374
Евро-2026: Аммар Бахшалиев вышел в два финала
Евро-2026: Аммар Бахшалиев вышел в два финала
14:48 187
Россия впервые не смогла ничего захватить за неделю
Россия впервые не смогла ничего захватить за неделю
14:41 462
Путин дал срочное поручение после слов Трампа
Путин дал срочное поручение после слов Трампа
14:15 1457
Последняя новость о состоянии здоровья Хаменеи
Последняя новость о состоянии здоровья Хаменеи Reuters
11:08 4389
Украинцы уничтожили российские локомотивы
Украинцы уничтожили российские локомотивы видео
13:44 1503
И Папа ставит крест на Трампе
И Папа ставит крест на Трампе наш комментарий
02:59 5372
Впервые показали пораженный Ираном радар
Впервые показали пораженный Ираном радар фото
13:19 1880

ЭТО ВАЖНО

Зеленский о «перемирии» Путина
Зеленский о «перемирии» Путина
14:57 330
Переговоры в Исламабаде. Что известно
Переговоры в Исламабаде. Что известно обновлено 14:35; видео
14:35 6006
Сможет ли Турция переманить капиталы из Дубая?
Сможет ли Турция переманить капиталы из Дубая? новый поворот
03:34 4939
Что Трамп пообещал сделать перед уходом?
Что Трамп пообещал сделать перед уходом?
14:51 374
Евро-2026: Аммар Бахшалиев вышел в два финала
Евро-2026: Аммар Бахшалиев вышел в два финала
14:48 187
Россия впервые не смогла ничего захватить за неделю
Россия впервые не смогла ничего захватить за неделю
14:41 462
Путин дал срочное поручение после слов Трампа
Путин дал срочное поручение после слов Трампа
14:15 1457
Последняя новость о состоянии здоровья Хаменеи
Последняя новость о состоянии здоровья Хаменеи Reuters
11:08 4389
Украинцы уничтожили российские локомотивы
Украинцы уничтожили российские локомотивы видео
13:44 1503
И Папа ставит крест на Трампе
И Папа ставит крест на Трампе наш комментарий
02:59 5372
Впервые показали пораженный Ираном радар
Впервые показали пораженный Ираном радар фото
13:19 1880
