Россия впервые не смогла ничего захватить за неделю

Российские войска за минувшую неделю не захватили в Украине ни одного населенного пункта, обратил внимание российский военный обозреватель Валерий Ширяев, ссылаясь на сводки Минобороны РФ.

«Да, такое впервые у нас… Мы вынуждены начинать нашу передачу и констатировать, что за эту неделю ни одного населенного пункта [российском армией] не занято», — сказал Ширяев.

Он связал это с контратаками Вооруженных сил Украины — «рейдами», которые, по его словам, начались с февраля. «Эти рейдовые действия сбивают дыхание, они все-таки останавливают продвижение российской армии, то есть результат-то достигается… Российская армия остановилась вся», — отметил Ширяев.

Он добавил, что еще осенью 2025 года таких продвижений ВСУ не было. По словам аналитика, если в прошлому году считалось, что ВС РФ имеют стратегическую инициативу по всей линии фронта, то сейчас «это не так — есть много мест, где они [с ВСУ] в равных условиях».

Отсутствие захватов украинских поселков констатирует и OSINT-проект Deep State: в его отчетах за последнюю неделю упоминалось лишь об ограниченных продвижениях российских войск на некоторых участках.

Ранее AFP на основе данных американского Института изучения войны (ISW) сообщало, что по итогам марта ВС РФ захватили всего 23 кв. км территории Украины, потеряв при этом часть захваченных площадей.

Такие результаты стали худшими для российской армии с сентября 2023 года. В ISW это объясняли контрнаступательными действиями Украины, а также «запретом России на использование терминалов Starlink в Украине» и «усилиями Кремля по ограничению доступа к Telegram».

В сводке за 10 апреля ISW констатировал, что украинские контратаки на направлениях Александровки и Гуляйполя «срывают усилия России в других районах линии фронта, включая район Покровска и донецкий «пояс крепостей».

Контрудары ВСУ привели к перенапряжению российских сил и в том числе вынудили российское командование рассредоточивать силы, подключая стратегические резервы, утверждают аналитики.