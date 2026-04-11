Евро-2026: Аммар Бахшалиев вышел в два финала

Сегодня на чемпионате Европы по прыжкам на батуте и тамблингу в португальском Портимао будут разыграны первые комплекты медалей. Финалы в командных видах, в том числе и с участием азербайджанских спортсменов, начнутся в 16:30 по бакинскому времени. А пока идут полуфиналы в индивидуальных соревнованиях.
Аммар Бахшалиев в прыжках на батуте среди юниоров занял в полуфинале 8-е место. С результатом 53,770 балла он пробился в финальную восьмерку.
Фархад Мустафаев (49,920) занял 16-е место. Финал состоится завтра.
В соревнованиях прыгунов не старше 21 года Ниджат Мирзоев (52,780) занял в полуфинале 10-е место.
Аммар Бахшалиев добился успеха и в полуфинале в двойном мини-трампе. С показателем 24,500 он занял 8-е место и вышел в финал.
Что касается вечерней программы, то в командных финалах выступят пять коллективов из Азербайджана:
Тамблинг
Взрослые
Команда в составе Тофика Алиева, Адиля Гаджизаде и Михаила Малкина
Юниоры
Команда в составе Риада Джавадова, Ильхама Масимова и Сенана Рзазаде
Прыжки на батуте
Взрослые
Команда в составе Гусейна Аббасова, Магсуда Махсудова и Али Нифталиева
Юниоры
Команда в составе Аммара Бахшалиева, Омара Гасымлы, Магомеда Гасанлы и Фархада Мустафаева
Двойной мини-трамп
Юниоры
Команда в составе Аммара Бахшалиева, Омара Гасымлы и Никиты Колесникова.