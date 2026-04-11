Переговоры в Исламабаде. Что известно
Что Трамп пообещал сделать перед уходом?

14:51 377

Президент США Дональд Трамп пообещал помиловать чиновников своей администрации перед тем, как уйти с поста, чтобы защитить их от возможных преследований в будущем. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По словам источников, Трамп год назад общался с советниками в столовой рядом с Овальным кабинетом и заявил, что проведет пресс-конференцию, а также объявит о массовых помилованиях до того, как перестанет быть президентом.

«Я помилую всех, кто приблизился к Овальному кабинету ближе чем на 200 футов», - сказал президент на еще одной недавней встрече.

Как пояснили собеседники WSJ, Трамп уже неоднократно поднимал вопрос о помиловании во время разговоров с помощниками Белого дома и другими должностными лицами.

Особенно это было тогда, когда сотрудники намекали, что им может грозить судебное преследование или расследование со стороны Конгресса в связи с принятыми решениями.

Как пишет WSJ, Трамп известен тем, что шутит на темы, которые впоследствии серьезно поднимает. Таким образом, частые упоминания об этом заставили некоторых помощников поверить, что лидер США серьезно относится и к помилованиям.

При этом несколько помощников заявили, что Трамп так часто поднимает вопрос о помиловании, что некоторые из его советников теперь смеются над этим.

Также бывшие чиновники администрации рассказали, что Трамп рассматривал помилования должностных лиц Белого дома после штурма Капитолия 6 января 2021 года, в конце своего первого раза пребывания у власти. Но в конечном итоге он этого не сделал. Позже Трамп сказал своим советникам, что ему следовало бы выдать помилования.

При этом стоит отметить, что Трамп после возвращения в Белый дом в 2025 году оформил примерно 1600 помилований. Из них около 1500 помилованных обвинялись в связях с событиями 6 январе.

Кроме того, издание привело в пример еще одни обещания Трампа, сделанные во время первого срока. Тогда в какой-то момент президентства он намекнул сотрудникам иммиграционной службы, что помилует их, если они дадут указание пограничникам физически препятствовать въезду мигрантов в страну. Однако бывшие чиновники говорят, что не считали это предложение серьезным.

Зеленский о «перемирии» Путина
Зеленский о «перемирии» Путина
14:57 332
Переговоры в Исламабаде. Что известно
Переговоры в Исламабаде. Что известно обновлено 14:35; видео
14:35 6010
Сможет ли Турция переманить капиталы из Дубая?
Сможет ли Турция переманить капиталы из Дубая? новый поворот
03:34 4940
Что Трамп пообещал сделать перед уходом?
Что Трамп пообещал сделать перед уходом?
14:51 378
Евро-2026: Аммар Бахшалиев вышел в два финала
Евро-2026: Аммар Бахшалиев вышел в два финала
14:48 188
Россия впервые не смогла ничего захватить за неделю
Россия впервые не смогла ничего захватить за неделю
14:41 464
Путин дал срочное поручение после слов Трампа
Путин дал срочное поручение после слов Трампа
14:15 1461
Последняя новость о состоянии здоровья Хаменеи
Последняя новость о состоянии здоровья Хаменеи Reuters
11:08 4389
Украинцы уничтожили российские локомотивы
Украинцы уничтожили российские локомотивы видео
13:44 1506
И Папа ставит крест на Трампе
И Папа ставит крест на Трампе наш комментарий
02:59 5372
Впервые показали пораженный Ираном радар
Впервые показали пораженный Ираном радар фото
13:19 1882

ЭТО ВАЖНО

Зеленский о «перемирии» Путина
Зеленский о «перемирии» Путина
14:57 332
Переговоры в Исламабаде. Что известно
Переговоры в Исламабаде. Что известно обновлено 14:35; видео
14:35 6010
Сможет ли Турция переманить капиталы из Дубая?
Сможет ли Турция переманить капиталы из Дубая? новый поворот
03:34 4940
Что Трамп пообещал сделать перед уходом?
Что Трамп пообещал сделать перед уходом?
14:51 378
Евро-2026: Аммар Бахшалиев вышел в два финала
Евро-2026: Аммар Бахшалиев вышел в два финала
14:48 188
Россия впервые не смогла ничего захватить за неделю
Россия впервые не смогла ничего захватить за неделю
14:41 464
Путин дал срочное поручение после слов Трампа
Путин дал срочное поручение после слов Трампа
14:15 1461
Последняя новость о состоянии здоровья Хаменеи
Последняя новость о состоянии здоровья Хаменеи Reuters
11:08 4389
Украинцы уничтожили российские локомотивы
Украинцы уничтожили российские локомотивы видео
13:44 1506
И Папа ставит крест на Трампе
И Папа ставит крест на Трампе наш комментарий
02:59 5372
Впервые показали пораженный Ираном радар
Впервые показали пораженный Ираном радар фото
13:19 1882
