Иран будет зарабатывать с Ормуза – 8 миллиардов долларов в год!

Несмотря на двухнедельное перемирие с Соединенными Штатами, Иран все еще продолжает блокировать Ормузский пролив или разрешать проход лишь крайне ограниченному количеству судов. Хотя официально об этом не объявлялось, поступают сообщения, что суда, проходящие через пролив, вынуждены платить Ирану определенную пошлину. Президент США Дональд Трамп призвал Иран прекратить эту практику, а также выдвинул идею создания в будущем «совместной компании» с Тегераном для сбора средств с судов, следующих через Ормузский пролив. Конечно, идея разделить с Соединенными Штатами доходы, которые Иран получает от контроля над проливом, выглядит неразумной, однако Тегеран рассматривает возможность совместного контроля над водным путем с Оманом, расположенным на противоположном берегу. В любом случае возвращение ситуации вокруг Ормузского пролива к довоенному состоянию уже не представляется возможным, и аналитики пытаются подсчитать, какую финансовую выгоду Иран может извлечь из сложившихся обстоятельств.

Суда проходят между Кешмом и Лараком Поскольку движение через Ормузский пролив практически остановилось, Иран в настоящее время не получает большой прибыли от взимания платы за проход танкеров с сырой нефтью. Но если транзит нефтяных танкеров и других судов будет восстановлен до нормального режима, страна сможет получать миллиарды китайских юаней или сотни миллионов долларов США в месяц. Это означает, что Иран, с одной стороны, приобретет значительные стратегические преимущества в регионе и мире, сохраняя контроль над Ормузским проливом, через который проходит 20% транспортируемой по морю нефти, а с другой — получит ценный источник дохода. Иранские власти уже объявили, что готовятся направить эти средства на восстановление поврежденной войной инфраструктуры. «Структура, устанавливающая плату за проезд, фактически ограничивает потоки», — отметила Ребекка Бабин, старший трейдер по энергетике и управляющий директор инвестиционной компании CIBC Private Wealth. «Если транзит осуществляется через узкий, контролируемый участок пролива, вы не останавливаете потоки нефти полностью, но ограничиваете их, создавая трение и, вероятно, снижая общую пропускную способность». Иран заявил посредникам, что ограничит количество судов, пересекающих Ормузский пролив, примерно до десяти-двенадцати в день и будет взимать пошлины в рамках временного соглашения о прекращении огня, достигнутого с США на этой неделе, сообщила Wall Street Journal. Суда, которым разрешен проход, следуют по коридору между иранскими островами Кешм и Ларак; по некоторым данным, это делается для того, чтобы избежать мин, установленных Ираном в акватории. Ссылаясь на судовых брокеров, издание сообщило, что танкеры, перевозящие иранскую нефть или товары, проходят беспрепятственно, в то время как суда из дружественных стран платят «своего рода пошлину» в размере 1 миллиона долларов и более, а суда из недружественных стран блокируются полностью.

645 миллионов долларов в месяц В различных новостных сводках утверждается, что Иран взимает по 2 миллиона долларов с каждого танкера; в других — что он берет 1 доллар за баррель нефти, причем оплата принимается в китайских юанях или криптовалюте. По данным Управления энергетической информации, сверхкрупный танкер может перевозить от 1,9 до 2,2 миллиона баррелей нефти. При цене нефти выше 95 долларов за баррель груз объемом 2 миллиона баррелей стоит около 190 миллионов долларов и может принести 2 миллиона долларов в виде пошлины. В настоящий момент, когда движение в Ормузском проливе практически замерло, Иран может зарабатывать примерно 5 миллионов долларов в день на сборах с перевозок, или около 150 миллионов долларов в месяц, заявил Луи ЛаВалле, соучредитель и генеральный директор Frontier Investments. Согласно данным сервиса отслеживания морских перевозок MarineTraffic, в четверг через пролив впервые с момента прекращения огня 7 апреля прошел танкер, не принадлежащий Ирану, с грузом в 7000 метрических тонн эмиратского мазута. Этот объем эквивалентен чуть более чем 51 000 баррелей нефти. «Если ситуация с трафиком нормализуется, эти доходы приобретут гораздо большее значение», — добавил ЛаВалле. Согласно данным платформы PortWatch, разработанной Международным валютным фондом в партнерстве с Оксфордским университетом, 27 февраля — за день до начала американо-израильской войны с Ираном — в Ормузский пролив прибыло 53 танкера, перевезших за сутки около 3 миллионов метрических тонн нефти. Одна метрическая тонна равна примерно 7,15 баррелям, следовательно, общий объем составил около 21,5 миллиона баррелей. Исходя из этих показателей, если бы плата составляла 1 доллар за баррель, доход равнялся бы 21,5 миллионам долларов в день, что составляет примерно 645 миллионов долларов в месяц, или 7,74 миллиарда долларов в год.