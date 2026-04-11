Зеленский о «перемирии» Путина

Киев и Москва обменялись пленными по формуле 175 на 175, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

По его словам, среди возвращенных в Украину — солдаты ВС, нацгвардейцы, пограничники, а также семь гражданских лиц.

«Наши воины защищали Украину на разных направлениях: в Мариуполе, на ЧАЭС, на донецком, луганском, харьковском, херсонском, запорожском, сумском, киевском, курском направлениях. Среди них есть раненые. Большинство находились в плену с 2022 года. И наконец – дома», — написал президент Украины.

Кроме того, Зеленский заявил, что Украина будет соблюдать режим тишины в период так называемого «пасхального перемирия», объявленного президентом России Владимиром Путиным.

«Отсутствие российских ударов в небе, на земле и на море будет означать отсутствие наших ответов. Мы считаем, что Пасха должна быть временем тишины и безопасности. Прекращение огня на Пасху могло бы стать началом реального движения к миру», — подчеркнул он.

По словам Зеленского, порядок действий украинских военных в условиях прекращения огня он обсудил с главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александром Сырским.