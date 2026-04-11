Трамп: Многолетних иранских лидеров нет, хвала Аллаху! Расчищаем Ормуз

«СМИ — эти фабрики фейковых новостей — полностью растеряли доверие, которого у них, впрочем, изначально и не было. Из-за их тяжелой формы «синдрома помешательства на Трампе» (иногда его называют TDS!) им нравится твердить, что Иран «побеждает», хотя на самом деле все знают, что они ПРОИГРЫВАЮТ, и ПРОИГРЫВАЮТ ПО-КРУПНОМУ!

Их флота больше нет, их ВВС уничтожены, их система ПВО отсутствует, радары мертвы, их заводы по производству ракет и дронов в основном стерты с лица земли вместе с самими ракетами и дронами и, что самое важное, их многолетних «лидеров» больше нет с нами, хвала Аллаху! Единственное, что у них осталось — это угроза того, что какой-нибудь корабль может «врезаться» в одну из их морских мин, хотя, кстати говоря, все 28 их минных заградителей тоже лежат на дне морском.

Сейчас мы начинаем процесс расчистки Ормузского пролива в качестве одолжения странам по всему миру, включая Китай, Японию, Южную Корею, Францию, Германию и многие другие. Невероятно, но у них нет ни смелости, ни воли сделать эту работу самим. Однако очень интересно, что пустые нефтеналивные танкеры многих стран направляются в Соединенные Штаты Америки, чтобы ЗАГРУЗИТЬСЯ нефтью. Благодарю за внимание к этому вопросу!» — написал президент США в соцсети Truth Social.