Переговоры начались. Трамп: Мне все равно
Новость дня
Переговоры начались. Трамп: Мне все равно

Украине не стоит ждать чуда от Венгрии

15:50 1013

Вероятная победа оппозиционной партии «Тиса» Петера Мадяра на выборах в Венгрии вряд ли кардинально изменит подход правительства к поддержке Киева. Об этом 11 апреля пишет Politico.

Мадяр заявлял, что хочет возобновить конструктивные отношения с ЕС, и решение вопроса о кредите стало бы быстрым способом достичь этого, считает один из дипломатов. «Тиса» также могла бы укрепить доверие к обмену конфиденциальной информацией с союзниками. Это стало бы «огромным изменением», отметил высокопоставленный дипломат НАТО.

Оппозиционная партия обещает до 2035 года увеличить расходы на оборону до целевого показателя НАТО в размере 5% ВВП, инвестировать в венгерскую армию, проверить контракты оборонной промышленности на предмет коррупции и провести радикальные реформы, направленные на искоренение российского влияния во всех сферах правительства.

Однако она столкнется с практическими и политическими препятствиями на пути к достижению этих целей – особенно если партия премьер-министра Виктора Орбана примет законы в последнюю минуту после победы оппозиции.

Как считает старший научный сотрудник аналитического центра «Немецкий совет по международным отношениям» Андраш Ра, новое венгерское правительство ожидает «долгая и тяжелая борьба».

Politico отмечает, что после возвращения Орбана к власти в 2010 году внешняя политика Венгрии все больше сближалась с РФ. В то же время в рамках НАТО Будапешт в целом вел себя более сдержанно, хотя союзники неоднократно выражали обеспокоенность насчет вероятного российского влияния на обмен разведывательной информацией.

По словам одного из дипломатов НАТО, недавно обнародованные записи разговоров между главами МИД России и Венгрии Сергеем Лавровым и Петером Сийярто снова «вызвали удивление».

Наряду с увеличением расходов на оборону «Тиса» предложила провести «комплексный аудит» ИТ-систем в министерстве иностранных дел и агентстве по оборонным закупкам страны с целью выявления уязвимостей в кибербезопасности.

Это также открыло бы путь к долгосрочному вступлению Украины в ЕС, пишет СМИ. Однако из-за внутреннего политического давления новое правительство вряд ли примет радикально другой подход к Киеву, отмечает Politico.

Как заявил один из дипломатов ЕС, после многих лет пропаганды со стороны партии «Фидес» Украина не является популярной темой среди венгерских избирателей, поэтому Мадяру, вероятно, придется действовать очень осторожно.

