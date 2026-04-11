Европа ломает голову: что делать с Ираном?

В Брюсселе обсуждают возможность начала двусторонних переговоров с Тегераном. Как пишет газета La Repubblica, главная цель Европы - решить свои энергетические проблемы за счет обеспечения судоходства в Ормузском проливе.

Идея, неофициально обсуждавшаяся главами Еврокомиссии, Европейского совета и некоторых правительств, заключается в открытии прямого дипломатического канала связи между ЕС и иранскими представителями, говорится в публикации.

Однако существует несколько весомых препятствий, в том числе решение Евросоюза в феврале внести Корпус стражей исламской резолюции (КСИР, элитные части иранских ВС) в список террористических организаций. Кроме того, переговоры потребуют как минимум прекращения вооруженных действий Израиля в Иране, Ливане и Палестине. Как отмечает издание, не все 27 стран сообщества согласны с этой идеей.

По данным газеты, ЕС надеется сыграть роль альтернативы НАТО хотя бы в вопросе Ормузского пролива. Иранская сторона ни при каких обстоятельствах не согласится на то, чтобы уступить контроль над проливом американцам, поэтому европейцы в ответ на призывы президента США Дональда Трампа позаботиться о собственном энергообеспечении могли бы договориться с Тегераном о присутствии в проливе судов «только под европейскими флагами», пояснило издание.

Ормузский пролив фактически остается закрытым для прохода судов стран, связанных с США, Израилем и их союзниками. В Европе возникла реальная угроза дефицита топлива.