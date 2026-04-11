Макрон и Эрдоган поговорили по душам

Макрон и Эрдоган поговорили по душам

17:29 928

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого был обсужден широкий спектр тем.

«Я только что поговорил с президентом Эрдоганом.

Во-первых, мы обсудили ситуацию на Ближнем Востоке; мы призвали к соблюдению режима прекращения огня и его реализации в Ливане, к сохранению свободы судоходства в Ормузском проливе, а также подчеркнули необходимость поиска прочного и долгосрочного дипломатического решения.

Мы также коснулись ситуации в Украине и наших совместных усилий в рамках «Коалиции желающих», направленных на содействие установлению справедливого и прочного мира. Я особо подчеркнул, что этот мир должен неукоснительно соответствовать принципам Устава ООН и опираться на надежные гарантии безопасности для Украины.

В частности, в контексте саммита Европейского политического сообщества, который пройдет в Ереване 4 мая, я подтвердил поддержку Францией мирного процесса, который откроет новую эру, основанную на открытых границах и укреплении регионального сотрудничества на Южном Кавказе.

Наконец, мы согласились с важностью дальнейшего углубления нашего диалога и двустороннего сотрудничества», — написал президент Франции в соцсети Х.

