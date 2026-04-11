В США арестовали семью известной пропагандистки иранского режима

Федеральные агенты США арестовали трех граждан Ирана после того, как госсекретарь Марко Рубио лишил их статуса законных постоянных жителей, сообщает CBS News.
Рубио сообщил о принятии жестких мер в отношении членов семьи Масуме Эбтекар, которая получила известность под прозвищем Кричащая Мэри.
Эбтекар выступала в роли пресс-секретаря группы исламских террористов, захвативших посольство США в Тегеране в 1979 году. Во время того кризиса 52 американских гражданина удерживались в заложниках на протяжении 444 дней, подвергаясь избиениям, голоду и психологическим пыткам, включая имитацию казней.
Согласно заявлению главы Госдепартамента, опубликованному в Х, официально аннулирован статус законных постоянных резидентов (обладателей грин-карты) для сына Эбтекар - Сейеда Эйсса Хашеми, его супруги Мэриам Тахмасеби и их ребенка. На данный момент все трое находятся под стражей в Службе иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в ожидании процедуры депортации.
История пребывания семьи Хашеми в Соединенных Штатах началась в 2014 году, когда администрация Барака Обамы выдала им въездные визы. Позже, в июне 2016 года, им был предоставлен статус постоянных жителей через Программу разнообразия иммигрантских виз (лотерея грин-карт). Госсекретарь Марко Рубио подчеркнул, что этой семье изначально не должны были предоставлять привилегию жить в США.
Позиция нынешней администрации заключается в том, что Америка не станет убежищем для антиамериканских террористов или членов их семей. Госсекретарь отметил, что аннулирование документов и задержание являются частью курса администрации Дональда Трампа на исправление решений предыдущих лет, которые позволили лицам, связанным с радикальными режимами, закрепиться на территории страны.
Masoumeh Ebtekar - also known as "Screaming Mary" - was the spokeswoman for the Islamic terrorists who stormed the U.S. Embassy in Tehran in 1979 and held 52 Americans hostage for 444 days - subjecting them to beatings, starvation, and mock executions.— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) April 11, 2026
In 2014, the Obama…