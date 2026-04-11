USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Переговоры в Исламабаде: обсуждают Ливан
Новость дня
Переговоры в Исламабаде: обсуждают Ливан

В США арестовали семью известной пропагандистки иранского режима

ФОТО
19:20 1940

Федеральные агенты США арестовали трех граждан Ирана после того, как госсекретарь Марко Рубио лишил их статуса законных постоянных жителей, сообщает CBS News.

Рубио сообщил о принятии жестких мер в отношении членов семьи Масуме Эбтекар, которая получила известность под прозвищем Кричащая Мэри.

Масуме Эбтекар была среди боевиков, которые взяли заложников в посольстве США в Иране в 1979 году

Эбтекар выступала в роли пресс-секретаря группы исламских террористов, захвативших посольство США в Тегеране в 1979 году. Во время того кризиса 52 американских гражданина удерживались в заложниках на протяжении 444 дней, подвергаясь избиениям, голоду и психологическим пыткам, включая имитацию казней.

Согласно заявлению главы Госдепартамента, опубликованному в Х, официально аннулирован статус законных постоянных резидентов (обладателей грин-карты) для сына Эбтекар - Сейеда Эйсса Хашеми, его супруги Мэриам Тахмасеби и их ребенка. На данный момент все трое находятся под стражей в Службе иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в ожидании процедуры депортации.

История пребывания семьи Хашеми в Соединенных Штатах началась в 2014 году, когда администрация Барака Обамы выдала им въездные визы. Позже, в июне 2016 года, им был предоставлен статус постоянных жителей через Программу разнообразия иммигрантских виз (лотерея грин-карт). Госсекретарь Марко Рубио подчеркнул, что этой семье изначально не должны были предоставлять привилегию жить в США.

Позиция нынешней администрации заключается в том, что Америка не станет убежищем для антиамериканских террористов или членов их семей. Госсекретарь отметил, что аннулирование документов и задержание являются частью курса администрации Дональда Трампа на исправление решений предыдущих лет, которые позволили лицам, связанным с радикальными режимами, закрепиться на территории страны.

ЭТО ВАЖНО

Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться