Удары ВСУ по нефтебазам в Крыму и НПС в Краснодаре

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение нефтебазы «Гвардейская» в Крыму, нефтеперекачивающей станции «Крымская» в Краснодарском крае России, трех складов боеприпасов и живой силы российской армии, сообщают украинские СМИ.

«В рамках снижения наступательного потенциала (российской армии) вчера и в ночь на 11 апреля подразделения Сил обороны Украины нанесли огневое поражение по ряду логистических и других важных объектов россиян как на захваченных территориях Украины, так и непосредственно на территории РФ», - говорится в сообщении Генштаба.

Поражены объекты нефтяной инфраструктуры, задействованные в обеспечении российской армии: нефтеперекачивающая станция «Крымская» (г. Крымск, Краснодарский край), а также нефтебаза «Гвардейская» в Крыму», - сообщили в Генштабе ВСУ.

Также отмечается, что «зафиксировано поражение складов боеприпасов (россиян) в районах населенных пунктов Македоновка и Донецк в Донецкой области, а также Осипенко - в Запорожской области».

«Кроме того, ВСУ нанесли огневое поражение по пунктам управления беспилотными летательными аппаратами в районах Коновалово Запорожской области и Голая Пристань на Херсонщине. Также поражено сосредоточение живой силы (армии РФ) вблизи населенных пунктов Степное Днепропетровской области, а также Степногорское, Приазовское и Рыбное - в Запорожье», - отметили в Генштабе.

Потери россиян и масштабы нанесенного ущерба уточняются.