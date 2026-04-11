Биологическая угроза: ИИ может выйти из-под контроля

По мере того как модели искусственного интеллекта становятся все более мощными, возрастает риск того, что они выйдут из-под контроля или будут использованы злоумышленниками не по назначению. Угроза создания биологического оружия с помощью ИИ уже не является теоретической. Об этом сказал глава OpenAI Сэм Альтман в интервью Axios.

«Мы уже не так далеки от мира, в котором появятся чрезвычайно мощные модели с открытым исходным кодом, отлично разбирающиеся в биологии. И необходимо, чтобы общество было устойчиво к попыткам террористических групп использовать такие модели для создания новых патогенов», - сказал он.

По его словам, безопасность ИИ, как и безопасность в мире с мощным искусственным интеллектом, не может обеспечиваться одними только компаниями.