«Сабах» уже поздравляют с чемпионством, «Карабах» отдает титул

В 27-м туре азербайджанской футбольной Премьер-лиги лидер «Сабах» и его преследователь «Карабах» потеряли очки, что, конечно, на руку команде Вальдаса Дамбраускаса.
За шесть туров до финиша команда из Масазыра имеет отрыв в 10 очков. И хотя «Карабах» провел на игру меньше, отыграть это отставание вряд ли представляется возможным. Многие уже поздравляют «Сабах» с чемпионством.
Сегодня «Карабах» потерял очки в Шемахе, сыграв вничью (0:0) с местной командой.
«Сабах» дома сыграл вничью с «Зиря» - 2:2.
Сегодня также состоится матч «Нефтчи» - «Араз-Нахчыван».
Вчера «Карван-Евлах» разгромил «Кяпяз» - 4:1.
27-й тур завершится завтра играми «Габала» - «Имишли» и «Туран-Товуз» - «Сумгаит».
ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ