МИД Катара: Мы не платим, а перехватываем

Официальный представитель МИД Катара Маджед аль-Ансари заявил в интервью Al Jazeera, что иранские атаки сократились, но «не прекратились». По его мнению, атаки против любого из государств Персидского залива представляют собой атаку на все страны этого региона.

Он также опроверг утверждения о том, что Катар платит Ирану за прекращение атак на свою территорию.

«Катар не платит в обмен на прекращение атак на него», — сказал аль-Ансари, добавив, что его страна «перехватывает иранские атаки».

По словам аль-Ансари, Иран атаковал гражданские и промышленные объекты, несмотря на заявления Тегерана о том, что целями являются только военные объекты.