Переговоры в Исламабаде: обсуждают Ливан
Британцы хвалят украинские технологии: Их бы для Ормуза

20:25

Украина может сыграть важную роль в международных усилиях по обеспечению безопасности Ормузского пролива, заявил министр по делам вооруженных сил Великобритании Эл Карнс. Заявление британского министра приводит Reuters.

С соответствующим комментарием министр выступил в ходе визита в Киев, высоко оценив украинские технологии беспилотников как одни из лучших в мире.

«Украина обладает одними из лучших в мире технологий, которые она разработала здесь, во время войны. Я думаю, что это может быть полезно на Ближнем Востоке, как мы уже видим на примере борьбы с дронами-«шахедами», вплоть до Ормузского пролива», – сказал он.

Карнс также отметил, что его визит имел целью заверить Киев в том, что война в Украине остается главным приоритетом Великобритании в сфере обороны и безопасности.

Министр отметил, что Великобритания также может многому научиться у Киева в области инноваций на поле боя, в частности в сфере технологий беспилотников, использования данных и искусственного интеллекта.

«Это революция в военном деле, и нам нужно двигаться быстрее», – сказал он.

Карнс призвал Украину ускорить экспорт своих передовых технологий, чтобы завоевать долю мирового рынка, прежде чем другие страны настигнут ее, а также содействовать обучению и развитию вместе с союзниками по НАТО.

