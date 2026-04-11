В тюрьму на тысячи лет: турецкая юстиция против Нетаньяху

Турецкая прокуратура потребовала для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и еще 34 израильских чиновников от 1,1 тыс. до 4,5 тыс. лет тюрьмы. Об этом пишет Hürriyet.

Прокурорское заключение направлено в 10-й суд по тяжким уголовным делам Стамбула. В состав преступления, пишет турецкая газета, входят «геноцид, лишение свободы, жестокое обращение, причинение ущерба, грабеж и конфискация транспорта». Обвинения связаны с военной операцией Израиля против судов гражданской морской организации, пытавшейся доставить гуманитарную помощь в сектор Газа.

В числе обвиняемых, помимо Нетаньяху, министр обороны Израиля Исраэль Кац, его предшественник на посту Йоав Галант, министр по делам наследия Амичай Элияху, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, глава Генштаба ВС Эяль Замир и командующий ВМС Давид Саар Салама.