Синоптики предупреждают о сильном ветре

Национальная гидрометеорологическая служба объявила желтое и оранжевое предупреждения в связи с ожидаемой ветреной погодой 12–13 апреля в Баку и на Апшеронском полуострове, а также в ряде регионов Азербайджана.
В Нахчыванской Автономной Республике, Хызы, Сиязани, Губе, Хачмазе, Шабране, Гяндже, Шамкире, Газахе, Товузе, Агстафе, Агдаме, Кельбаджаре, Лачине, Физули, Зангилане, Евлахе, Барде, Тертере, Билясуваре, Нефтчале, Ленкорани, Астаре, Джалилабаде, Масаллы, Лерике, Ярдымлы, Гаджигабуле и Гобустане, согласно желтому предупреждению, ожидается северо-западный ветер со скоростью 13,9–20,7 м/с.
В Баку и на Апшеронском полуострове, а также в Геранбое, Нафталане, Дашкесане, Мингячевире и Гусаре, согласно оранжевому предупреждению, прогнозируется северо-западный ветер с усилением до 20,8–28,4 м/с.