Эстония усиливает армию: закупит новые HIMARS

Эстония закупит у американской оборонной компании Lockheed Martin три установки HIMARS, которые обеспечат эстонские Силы обороны и НАТО возможностью нанесения ударов на большие расстояния. Об этом сообщил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

По его словам, углубление сотрудничества с Lockheed Martin также напрямую поддержит развитие оборонной промышленности Эстонии.

Он напомнил, что компания уже поставляла прошлой весной шесть ракетных установок HIMARS. Также компания Lockheed Martin планирует инвестировать 11 миллионов долларов в оборонную промышленность Эстонии.

«Инвестиции в размере 11 миллионов долларов в Эстонию будут объединены с инвестициями в другие соседние страны, такие как Латвия, Литва, Польша и Финляндия, по предложению Lockheed Martin, чтобы расширить компетенции в регионе и обеспечить необходимые услуги на местах», - сообщил Янари Касемец, руководитель категории боевых платформ в IK.

Эстония закупает аналогичные реактивные системы залпового огня в Южной Корее. В декабре министр обороны Ханно Певкур объявил о закупке шести реактивных систем залпового огня «Чунму», которые должны прибыть до конца 2027 года.