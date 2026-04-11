Нетаньяху: В Иране все еще есть обогащенный уран — его нужно вывезти

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские силы «уничтожили еще восемь иранских физиков-ядерщиков, которые занимались ядерным оружием, вдобавок к 12, ликвидированным в операцию «Народ как лев» (12-дневная военная кампания, проводившаяся Израилем с 13 по 25 июня 2025 года в рамках ирано-израильской войны), сообщает 9-й канал израильского телевидения.

«Мы уничтожили в общей сложности 20 ученых-ядерщиков», - добавил он.

Нетаньяху также сказал, что израильская армия уничтожила завод по производству тяжелой воды в Араке, весь комплекс центрифуг.

Напомним, 27 марта 2026 года завод по производству тяжелой воды в районе Арака подвергся атаке ВВС Армии обороны Израиля при содействии военной разведки АМАН.

По словам Нетаньяху, у Ирана больше нет предприятия по обогащению урана, однако «в Иране все еще есть обогащенный уран — его нужно вывезти. Либо это будет сделано по согласию, либо другими способами».

Нетаньяху заявил, что «у Израиля была еще одна цель — раздавить иранский режим, довести его до самого слабого уровня с момента его основания». Он отметил, что сейчас в Иране происходит глубокое ослабление режима.

«В верхушке иранского режима есть внутренние конфликты. Иран умоляет о прекращении огня, режим террора сильно ослаблен. Они борются за свое выживание», - сказал израильский премьер.

По словам Нетаньяху, Израиль стал «самой сильной региональной державой, и в некоторых отношениях даже мировой державой».

Касательно боевых действий израильской армии в Ливане Нетаньяху заявил: «Мы создали зону безопасности шириной от 8 до 10 км. Мы сражаемся с «Хезболлой», чтобы вернуть безопасность жителям севера — они этого заслуживают, как и все граждане Израиля».

Говоря о переговорах с Ливаном, он отметил, что эта республика несколько раз за последний месяц обращалась к Израилю с предложением начать мирные переговоры.

«Ливан обратился к нам. За последний месяц он несколько раз выходил на связь, чтобы начать прямые мирные переговоры. Я дал свое согласие, но на двух условиях: мы хотим разоружения «Хезболлы», мы хотим настоящего мирного соглашения, которое продлится на поколения», — сказал Нетаньяху.

«И я хочу сказать вам еще одну вещь: не только Ливан обращается к нам. Многие другие государства - как на Ближнем Востоке, так и за его пределами - также выходят к нам с предложениями о сотрудничестве и союзах, потому что они видят нашу силу», — добавил он.