Переговоры в Исламабаде: начали третий раунд
Переговоры в Исламабаде: начали третий раунд

Нетаньяху: В Иране все еще есть обогащенный уран — его нужно вывезти

11 апреля 2026, 23:38 1306

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские силы «уничтожили еще восемь иранских физиков-ядерщиков, которые занимались ядерным оружием, вдобавок к 12, ликвидированным в операцию «Народ как лев» (12-дневная военная кампания, проводившаяся Израилем с 13 по 25 июня 2025 года в рамках ирано-израильской войны), сообщает 9-й канал израильского телевидения.

«Мы уничтожили в общей сложности 20 ученых-ядерщиков», - добавил он.

Нетаньяху также сказал, что израильская армия уничтожила завод по производству тяжелой воды в Араке, весь комплекс центрифуг.

Напомним, 27 марта 2026 года завод по производству тяжелой воды в районе Арака подвергся атаке ВВС Армии обороны Израиля при содействии военной разведки АМАН.

По словам Нетаньяху, у Ирана больше нет предприятия по обогащению урана, однако «в Иране все еще есть обогащенный уран — его нужно вывезти. Либо это будет сделано по согласию, либо другими способами». 

Нетаньяху заявил, что «у Израиля была еще одна цель — раздавить иранский режим, довести его до самого слабого уровня с момента его основания». Он отметил, что сейчас в Иране происходит глубокое ослабление режима.

«В верхушке иранского режима есть внутренние конфликты. Иран умоляет о прекращении огня, режим террора сильно ослаблен. Они борются за свое выживание», - сказал израильский премьер.

По словам Нетаньяху, Израиль стал «самой сильной региональной державой, и в некоторых отношениях даже мировой державой».

Касательно боевых действий израильской армии в Ливане Нетаньяху заявил: «Мы создали зону безопасности шириной от 8 до 10 км. Мы сражаемся с «Хезболлой», чтобы вернуть безопасность жителям севера — они этого заслуживают, как и все граждане Израиля».

Говоря о переговорах с Ливаном, он отметил, что эта республика несколько раз за последний месяц обращалась к Израилю с предложением начать мирные переговоры.

«Ливан обратился к нам. За последний месяц он несколько раз выходил на связь, чтобы начать прямые мирные переговоры. Я дал свое согласие, но на двух условиях: мы хотим разоружения «Хезболлы», мы хотим настоящего мирного соглашения, которое продлится на поколения», — сказал Нетаньяху.

«И я хочу сказать вам еще одну вещь: не только Ливан обращается к нам. Многие другие государства - как на Ближнем Востоке, так и за его пределами - также выходят к нам с предложениями о сотрудничестве и союзах, потому что они видят нашу силу», — добавил он.

Военная кампания против Ирана не окончена – нам (Израилю - ред.) еще многое предстоит сделать. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Он отметил, что у Ирана нет ни одного действующего обогащающего завода, и большая часть его возможностей по производству ракет исчезла.

«У них есть ракеты - но это магазин, который постепенно опустошается», — заявил израильский премьер.

По словам Нетаньяху, в Иране пытались спрятать ядерное производство в подземных городах: «(Али) Хаменеи хотел спрятать как производство ракет, так и ядерное производство глубоко-глубоко под высокой горой — так, чтобы даже самолеты B-2 не смогли до них добраться».

Нетаньяху заявил, что еще год назад никто бы не поверил, что США будут воевать «плечом к плечу с Израилем почти 40 дней против общего врага». «Но все же это произошло, потому что мы проявили инициативу, мы действовали, мы атаковали», — добавил он.

Говоря о Ливане, израильский премьер заявил, что «мы создали буферную зону безопасности шириной от 8 до 10 километров».

Нетаньяху: В Иране все еще есть обогащенный уран — его нужно вывезти
Нетаньяху: В Иране все еще есть обогащенный уран — его нужно вывезти
11 апреля 2026, 23:38 1307
Переговоры в Исламабаде: начали третий раунд
Переговоры в Исламабаде: начали третий раунд видео; фото; обновлено 00:26
00:26 17212
КСИР поднял беспилотник. Американские эсминцы повернули обратно
КСИР поднял беспилотник. Американские эсминцы повернули обратно фото; обновлено 00:05
00:05 11961
Нетаньяху: В Иране все еще есть обогащенный уран — его нужно вывезти
Нетаньяху: В Иране все еще есть обогащенный уран — его нужно вывезти
11 апреля 2026, 23:38 1307
Иран будет зарабатывать с Ормуза – 8 миллиардов долларов в год!
Иран будет зарабатывать с Ормуза – 8 миллиардов долларов в год! аналитики подсчитывают; все еще актуально
11 апреля 2026, 14:48 3843
Украина предлагает России продлить перемирие
Украина предлагает России продлить перемирие обновлено 23:12
11 апреля 2026, 23:12 6895
Первая медаль Азербайджана на чемпионате Европы в Португалии
Первая медаль Азербайджана на чемпионате Европы в Португалии обновлено 22:50
11 апреля 2026, 22:50 2201
В США арестовали семью известной пропагандистки иранского режима
В США арестовали семью известной пропагандистки иранского режима ФОТО
11 апреля 2026, 19:20 3961
В Ираке новый президент
В Ираке новый президент
11 апреля 2026, 18:52 2948
«Хезболла» готовила теракт в Сирии
«Хезболла» готовила теракт в Сирии
11 апреля 2026, 18:12 1173
Трамп: Многолетних иранских лидеров нет, хвала Аллаху! Расчищаем Ормуз
Трамп: Многолетних иранских лидеров нет, хвала Аллаху! Расчищаем Ормуз обновлено 17:12
11 апреля 2026, 17:12 5231
Иран диктует. Трамп продолжает отступать
Иран диктует. Трамп продолжает отступать за считанные часы...; все еще актуально
11 апреля 2026, 13:38 5619
